パドレスのダルビッシュ有投手（39）が、5日配信のネットフリックス・ジャパン公式YouTube動画に出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンのキャンプでの役割について語った。

昨年11月に右肘の手術を受け、今大会は出場できない。そんな中、井端弘和監督の要請を受け、アドバイザーとして宮崎キャンプに参加した。

キャンプでは、チームの命運を左右する大きな役割があった。ピッチクロック、ピッチコムが、今大会から初導入。メジャーで導入されていて経験のあるダルビッシュが、投手陣に技術や注意点を伝授した。「今回の大会は、前回と違って、ピッチクロックとかピッチコムがあるので。メジャーリーグの選手がたとえば保険の問題だったりで来られないので、だから一番自由な自分が来て、伝えることによって、この10日間がより意味のある10日間になるのかなっていうことで、させていただきました」と明かした。

「技術はみんなある」と、投手陣のスキルには太鼓判。その上で、「ただ一番、まずマイアミ（準々決勝以降）に行くという上で一番大事なのは、ピッチコム、ピッチクロックだと思う。それは経験されている監督、コーチの方がいないので」と説明していた。