◇U―NEXT BOXING 5」ボクシングWBA世界ミニマム級タイトルマッチ 松本流星《12回戦》高田勇仁（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

同級4位の高田勇仁（27＝ライオンズ）が3月5日、東京都東大和市のライオンズジムで練習を公開した。シャドー、ミット打ちのあと、スパーリングも1ラウンド行った。サウスポー対策でタイミングのいい右アッパーを見せるなど、高田は「順調に仕上がっている」と笑顔も見せた。

正規王者・松本流星（27＝帝拳）とは、ダイレクトリマッチとなった。昨年9月14日、王座決定戦として対戦した試合は、5回に偶然のバッティングにより、高田が昏倒。松本の頭が高田の右眉上に当たり、傷口から垂直に血が噴き出た。救急搬送され、試合は負傷判定で松本が勝った。

互いに消化不良の結果となり、再戦が実現した。不運な決着だったが、高田陣営の渡辺利夫マネジャーは「バッティングでも、倒れたら負け」と厳しく話す。高田も自覚しており「バッティングの場面も予想している。今度は絶対に倒れない」と心の準備はしている。

体の準備もしてきた。フィジカルトレーニングに下半身強化のメニューを増やした。60〜70キロの巨大タイヤを引くなど「これまで足りなかった部分を追加して、体幹を鍛えた」と話した。

懸念されるのは、恐怖心だ。傷の中と表面を合わせて11針も縫った強烈なバッティングへの怖さがあれば、持ち味のインファイトにためらいも出かねない。しかし、この日のスパーリングで、いきなり深く踏み込んでワンツーを繰り出した。

相手と頭同士が当たったが、平然とスパーリング続けた。「前回は、後半勝負の作戦だった。今回は、最初から自分の距離に持っていきたい」。初回から距離を詰める作戦を明かすなど、恐怖心は克服したようだ。

「理想はKO。判定でも、誰が見ても勝っていると思うような試合をしたい」。そのために「自分が前に出られるか、相手のうまさを封じられるか」と試合のポイントも押さえている。

母がフィリピン人で、高田もフィリピンで生まれ、育った。国籍もフィリピンだが、日本の国籍取得の準備を進めているという。「試合後に（国籍取得の）申請をするつもり」。世界のベルトを手に、高田は新たな道へ踏み出すつもりだ。

ライオンズジム・古山哲夫会長 高田は、世界を獲れるだけの力が十分にある。（同ジム初の世界王者へ）大きなチャンス。（自身は3度の世界挑戦に失敗したが）オヤジ（現役時代に所属した笹崎ジム・笹崎たけし＝ニンベンに黄＝会長）の気持ちが今、よく分かる。

▼帝拳ジム・田中繊大トレーナー（公開練習を視察） （高田は）今回は調子がよさそう。体全体のバネもリズムもいい。対策を感じた。1つ1つの動きの中に見てとれた。落ち着いているし、表情も自信がありそう。