阪神のキャム・ディベイニー内野手（２８）、熊谷敬宥内野手（３０）、植田海内野手（２９）、高寺望夢内野手（２３）のヒッティングマーチが完成した。阪神私設応援団で運営されるヒッティングマーチ委員会が５日、発表した。また、佐藤輝明内野手（２６）の応援歌に今季からファンファーレがが付くことも併せて発表された。８日のオープン戦・巨人戦（甲子園）から運用開始となる。

阪神・ディベイニー「すごくユニークでカッコいい。自分の中で今までなかったことなので、サポートしてもらえることは素晴らしいことなんじゃないかな」

阪神・熊谷「もっと頑張ろうっていう気持ちになります。早く覚えてもらえるようにやっていきたいなと思います」

阪神・植田「うれしいですね。今年覚えてもらえるように、いっぱい打席に立てるように頑張りたいと思います」

阪神・高寺「目標の一つでもあったので、素直にうれしいです。これからもっと打てるように頑張ります」

応援歌の歌詞は以下の通り。

【ディベイニー】

メロディに合わせてＬａ Ｌａ Ｌａ・・・レッツゴー ディベイニーカモン ディベイニー「ゴーゴーレッツゴー ディベイニー」

【熊谷】

全力プレーで掴みとれ 疾風のごとく魅せろ熊谷「かっとばせー くーまーがい」

【植田】

走れ植田 海足唸らせ 歓喜の渦が巻く ホームベース目指して「ゴーゴーレッツゴー うーえーだ」

【高寺】

滾る闘志を この瞬間に望む一撃 レッツゴー！高寺「かっとばせー たーかーてら」

【佐藤輝】

（ファンファーレ）栄えある猛虎の歴史に 刻め新たな輝跡を こだまするこの声を背に受け

突き進め さあ行こう 勝利に向かって 振り抜け 輝け 打て 輝明「かっとばせー てーる」