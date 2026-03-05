¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¢3·î11ÆüÈ¯ÇäLIVE Blu-ray¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×¤è¤ê¡ÖCalling Blue(overture)¡ÁTurquoise¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤¬3·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëLIVE Blu-ray¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×¤è¤ê¡¢¡ÖCalling Blue(overture)¡ÁTurquoise¡×¤Î±ÇÁü¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×¤Ï¡¢⽔À¥¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10 ¼þÇ¯¤È¤¤¤¦⼤¤¤ÊÀá⽬¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢7ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡£¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTravel Record¡Ù¤È 2nd ¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTurquoise¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ò¼´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖCalling Blue(overture)¡×¤È¡ÖTurquoise¡×¤Ï¡¢2nd¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î°ì¶ÊÌÜ¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¡ÖCalling Blue(overture)¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö³«±éÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±ß¿Ø¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Àé½©³Ú¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤ò¾å±Ç¡£Â³¤¯¡ÖTurquoise¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤¯¤é¤ê¤Á¤ã¤ó¡É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È³Ú¤·¤²¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¡¢¿åÀ¥¤Î¥Õ¥¡¥ó»×¤¤¤Ê»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¤ä¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ßê¤á¤¯¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¿åÀ¥¡£¤½¤Î»Ñ¤¬²ñ¾ì¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°ìÂÎ´¶¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò±ÇÁü¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤¤¤è¤¤¤èÍè½µ¤ËÇ÷¤ëLIVE Blu-ray¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Àè¤ó¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¡ÖCalling Blue(overture)¡ÁTurquoise¡×¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢È¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
LIVE Blu-ray
¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×
3·î11ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KIXM-648¡Á9
¡ÊBlu-ray2ËçÁÈ¡Ë
½é²óÆÃÅµ¡§ÊÌºý40P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ / ÆÃÀ½BOX / ÆÃÀ½¥È¥ì¥«
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://inoriminase.lnk.to/Travel-Record_Blu-ray_shop
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.inoriminase.com/discography/?id=76
¡ã¼ýÏ¿¶ÊÌÜ¡ä
Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record
2025.11.30 ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
01. OPENING
02. Ì´¤Î¤Ä¤Ü¤ß
03. ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¥È¥¦¥á¥¤¤Ë¡£
04. Ready Steady Go!
05. MC 1
06. Catch the Rainbow¡ª
07. ½Õ¶õ
08. ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð
09. ¥¢¥¤¥Þ¥¤¥â¥³
10. ¤Þ¤À¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£
11. MC 2
12. ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼
13. My Orchestra
14. Short Movie
15. Starry Wish
16. ¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¡¼¥È
17. NEXT DECADE
18. MC 3
19. ³¤Æ§¤ß¤Î¥¹¥Ô¥«
20. TRUST IN ETERNITY
21. Introduction Movie
22. BLUE COMPASS
23. Starlight Museum
24. MC 4
25. harmony ribbon
26. MC 5
27. Innocent flower
¡ÒENCORE¡Ó
28. Calling Blue(overture)¡ÁTurquoise
29. Million Futures¡ÁHELLO HORIZON¡Á¥Õ¥é¡¼¥°¥à¡Áglow
30. MC 6
31. Ì´¤Î¤Ä¤Å¤
¡ÒDOUBLE ENCORE¡Ó
32. MC 7
33. ËÍ¤é¤Ïº£
34. Line Up
35. Endroll
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
Making of Travel Record
Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
²¼µÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Æ LIVE Blu-ray¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤Ë¤Æ¥Á¥§¡¼¥óËè¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÈÎÇäÅ¹¤Ë¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ56£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ75£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê50Ð¡Ë¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡õ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥í¥´»ÈÍÑ¡Ë
¡¦HMV¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦Neowing¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê54¡ß86£í£í¡Ë
¡¦Sofmap¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡§ B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦WonderGOO¡¦¿·À±Æ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¤¤¤Î¤ê¤Þ¤ÁÄ®Ì±½¸²ñ2026
https://www.inorimachi.com/special/2026/fcevent/
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÃë¸ø±é¡Û13:30³«¾ì¡¿14:30³«±é
¡ÚÌë¸ø±é¡Û17:30³«¾ì¡¿18:30³«±é
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®·èÄê¡ª
À¸ÇÛ¿®
¡3·î14Æü(ÅÚ) 14:30³«±é
¢3·î14Æü(ÅÚ) 18:30³«±é
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®
À¸ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á3·î22Æü(Æü)23:59
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
2·î13Æü(¶â)15:00¡Á3·î22Æü(Æü)18:00
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊýË¡
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ú¡¼¥¸¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×Æâ¡¢¡ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤è¤ê
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤«¤é¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³¤³°¤«¤é»ëÄ°¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ú¡¼¥¸¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×²¼Éô¤Î¡ÚFor Overseas Customers¡Û¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢É½¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÆþÎÏ¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.inorimachi.com/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È10¼þÇ¯µÇ°¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://king-cr.jp/inoriminase_10th/
¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://inoriminase.com