1児の母・高垣麗子「基本和食なのですが」娘へのオムライス弁当公開「こだわりに愛を感じる」「お花のにんじんが可愛い」と反響