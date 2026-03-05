1児の母・高垣麗子「基本和食なのですが」娘へのオムライス弁当公開「こだわりに愛を感じる」「お花のにんじんが可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/05】モデルの高垣麗子が3月5日、自身のInstagramを更新。娘に作ったオムライス弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「テンションが上がるお弁当」花形にんじん添えられたオムライス弁当
高垣は「いつも娘のお弁当は基本和食なのですが、時々オムライスなど洋食も 平飼い卵、大切に育てられたお肉を使った優しい味付けです」と記し、こだわりの材料を使ったオムライス弁当を公開。曲げわっぱの中のオムライスの上には花の形に飾り切りされたにんじん、横にはブロッコリーが添えられており、別添えの容器にはデザートの文旦も。「いつもより嬉しそうに登校して行きました〜」と弁当を見た娘の様子もつづられている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「お花のにんじんが可愛い」「素材のこだわりに愛を感じる」「素敵なお母さん」「テンションが上がるお弁当」などと反響が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
