King ＆ Prince、台北での貴重な2ショット これまでにない新たな表情見せる
【モデルプレス＝2026/03/05】King ＆ Princeの永瀬廉と高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が4月13日発売の『NYLON JAPAN GLOBAL ISSUE 07』（カエルム）の表紙に登場。台北での撮影で、これまでにない新しい表情を見せている。
表紙を飾るのは、永瀬と高橋によるKing ＆ Prince。海外での貴重な2ショット・ファッションシューティングの舞台は、台北。ストリートカルチャーとアート、ローカルブランドとインターナショナルな感性が交錯する都市・台北のムードの中で、これまでにない新しい表情を見せた。
日常と非日常のあわいを切り取るファッションストーリーに加え、海外という環境だからこそ語られたロングインタビューも収録。めまぐるしいスピードで活躍の幅を広げる今の2人が見据える未来、クリエイティブへの向き合い方、そして、これからのKing ＆ Princeのリアルを深く掘り下げる。
今号では、世界中で注目を集めるアートシーンを特集。ヨーロッパ、アメリカ、アジアなど、世界中の異なる文脈で進化するアートの“今”を多角的にキュレーションし、アーティストのインタビューとともに掲載されている。本号は全ページ日英バイリンガル仕様。海外販売も予定しており、日本発のカルチャーマガジンとして、より広い読者層へとリーチ。音楽、ファッション、アート、それぞれのジャンルを横断しながら、都市の“空気”そのものをパッケージした1冊となっている。（modelpress編集部）
◆「NYLON JAPAN GLOBAL ISSUE」海外でも販売
