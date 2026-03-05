木村沙織、息子の3歳祝福 寝起きバースデーショットに反響「笑顔がお母さんそっくり」「成長が楽しみ」
【モデルプレス＝2026/03/05】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が3月4日、自身のInstagramを更新。息子が3歳になったことを報告し、寝起きの息子の誕生日お祝いショットを公開した。
【写真】39歳元バレー選手「笑顔がお母さんそっくり」3歳息子の寝起きバースデーショット
◆木村沙織、息子が3歳に 寝起きのお祝いショット公開
木村は「2月末に息子がレベルアップし、3才に あっという間の3年め」と息子が3歳の誕生日を迎えたことを報告。「HAPPY BIRTHDAY」の文字や「スーパーマリオブラザーズ」のキャラクターのカラフルなバルーンに囲まれたパジャマ姿で王冠をかぶった笑顔の息子のショットを公開し、「”ママ”って呼んでくれる毎日に感謝です（たまに”しゃおり〜！”って言う）まだまだ変わらず抱っこマンの甘えん坊だけど共に成長していこうね〜 寝起きすぐパジャマのまま写真撮ってごめんw」とつづった。また、遊園地を楽しむ息子との2ショットや夫・息子との3ショットなども投稿している。
◆木村沙織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」と祝福の声が続々。「笑顔がお母さんそっくり」「可愛すぎる」「大きくなりましたね」「成長が楽しみ」などと反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】