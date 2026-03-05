ＷＢＣに出場するチェコ野球が「マイナースポーツ」の枠を超え、国民的な情熱の対象へと変貌（へんぼう）を遂げている。昨年は欧州選手権で、史上初めて３位に躍進。チェコ野球界は今、かつてない黄金期を迎えている。

世界野球ソフトボール連盟（ＷＢＳＣ）が発表した２０２５年末の最新ランキングで、チェコは世界１５位に浮上した。欧州内では、オランダ（９位）、イタリア（１４位）に次ぐ３番手に位置する。長年のライバルだったスペインなどを抑え、地域を代表する強豪国としての地位を不動のものにした。

昨年の欧州選手権３位決定戦で、チェコ代表は前回王者のスペインと対戦し、９対２で圧倒。史上初の３位となった。代表選手の多くは消防士や教師、金融アナリストなどの本業を持つ「セミプロ」だが、強豪を次々と撃破する姿は国内外のメディアから「スポーツ界の奇跡」と称賛された。 躍進の背景には、国内トップリーグ「ＥＸＴＲＡＬＩＧＡ（エクストラリーガ）」の存在がある。計８チームで構成され、最多２４回の優勝を誇るドラツィ・ブルノを中心に、高い競技レベルが維持される。千葉ロッテを退団した荻野貴司外野手はこのチームに移籍し、プレーを続ける。リーグはアマチュア主体の運営であり、公式な年俸データはほとんどなく、野球のみで生計を立てられる環境ではない。だが、Ｕー１５やＵー２３の欧州選手権を勝ち抜いた黄金世代が次々と台頭。一貫した育成システムが、現在のランキング上位定着に直結している。

現地関係者によると、国内のメディア露出も激増した。以前はサッカーやアイスホッケーの陰に隠れていたが、現在は国営放送や主要メディアサイトが連日のように報道する。日本とは１０日に対戦するが、どこまで白星を重ねられるか。再び、世界の大舞台で旋風を巻き起こす準備は整った。