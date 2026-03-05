プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが、5日放送のTOKYO MXのドキュメンタリー番組「TOKYO 1weekストーリー」（木曜後5・59）に出演し、プロレスでの夢について語った。

ユーチューバーやタレントとして人気を博したフワちゃんだったが、一昨年8月にお笑いタレントやす子への不適切なSNS投稿を理由に活動を自粛。昨年12月にプロレスラーとして再起した。

自粛期間中は世界を渡り歩き、自分を見詰め直し、自分が今後、どうしていきたいかを探し歩いた。セルビア、ポルトガル、英国、米国と、欧米各地を回った。米国では、プロレスの道場に入門したという。

米国在住歴もあり、元々海外志向が強い。今後について聞かれると、「プロレスをやるからには世界を目指したいな」と答えた。「今から新しい夢に挑戦するということって、凄く勇気がいるし、カロリーもかかるし、簡単なことじゃない」。険しい道のりは覚悟の上で、「せっかく見つけた新しい夢で、元々描いていた世界に行きたい（という夢）が叶ったら、やっぱりあの活動休止にも意味が出てくるんじゃないかな」と、前向きに話した。