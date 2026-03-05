山形のシンボルのひとつが、見られなくなるかもしれません。

【写真を見る】今世紀末には樹氷が見られなくなる可能性 山形大学が衝撃の研究結果を発表

きょう、山形大学は今世紀末には樹氷の元となる樹木が育たなくなる可能性があるとの研究結果を発表しました。

佐藤友美アナウンサー「山形の冬の観光名所といえば蔵王の樹氷。この樹氷が今世紀末には見られなくなるという研究結果が発表されました」

これは、山形大学の柳澤文孝名誉教授と県立東桜学館高校の生徒が研究し、明らかになったものです。

研究結果によりますと、地球温暖化で蔵王の平均気温が上がることで樹氷の元となる木・オオシラビソが育たなくなり、樹氷も見られなくなる可能性があるということです

山形大学 柳澤文孝 名誉教授「気温上昇で樹氷がなくなることについては随分前から言っていること。樹氷の元となる木も気温上昇に伴って亜高山帯の条件を満たさなくなるので木自体も危なくなっている」

今世紀末にオオシラビソが蔵王では育たなくなる可能性が。これは今回初めてわかったことです。

■街の人は

研究結果について街の人は。

福岡から樹氷を見に来た人「樹氷を見に来た」

「（Ｑ樹氷は見られました？）（蔵王温泉街で）食事をしたところで行かない方がいいと言われた。（樹氷が）落ちたと言われた。無くなるのはしょうがない」

地元の人「寂しいですね、やっぱり。見られなくなるっていうことは」

蔵王では、オオシラビソの植樹も進んでいますが。

山形大学 柳澤文孝 名誉教授「木が成長して樹氷になるまでに５０年の歳月がかかる。温暖化が速いのか、木の成長が速いのか、戦いが行われ始めたのだと思う」