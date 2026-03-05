　5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円高の5万5830円と急騰。日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては551.94円高。出来高は8360枚となっている。

　TOPIX先物期近は3731ポイントと前日比45.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.33ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55830　　　　　+690　　　　8360
日経225mini 　　　　　　 55830　　　　　+690　　　120154
TOPIX先物 　　　　　　　　3731　　　　 +45.5　　　　7555
JPX日経400先物　　　　　 33795　　　　　+250　　　　 237
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　+6　　　　 456
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース