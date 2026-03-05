日経225先物：5日19時＝690円高、5万5830円
5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円高の5万5830円と急騰。日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては551.94円高。出来高は8360枚となっている。
TOPIX先物期近は3731ポイントと前日比45.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55830 +690 8360
日経225mini 55830 +690 120154
TOPIX先物 3731 +45.5 7555
JPX日経400先物 33795 +250 237
グロース指数先物 747 +6 456
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
