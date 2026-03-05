ゆきぽよに、飲食店3店舗経営・はるな愛が妥協なき助言「正直に言っていい？」 母のフィリピン料理店開業を目指す
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の#3が、5日に放送される。
【写真】本気の表情…ゆきぽよにアドバイスを送るはるな愛
#3では、母のフィリピン料理店開業を目指し、自らの売れる資産を売却、貯金と合わせて390万円を準備したゆきぽよが、飲食店開業のリアリティを学ぶため、飲食店経営者として成功を収めているタレント・はるな愛のもとを訪れる。
「辛い時に一番すぐに助けてくれた」とはるなへの信頼を寄せるゆきぽよでしたが、待っていたのは経営者としての妥協なき助言。飲食店3店舗を経営するはるなは、ゆきぽよの甘い見通しに対し「正直に言っていい？」と切り出す。
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
