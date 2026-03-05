DOBERMAN INFINITYのKAZUKI、結婚を発表「同時に新しい命を授かっています」
DOBERMAN INFINITYのKAZUKI（34）が5日、インスタグラムで結婚を発表。また、お相手が妊娠中であることも伝えた。
【写真】メンバーのSWAYは2021年、第1子男児誕生を報告
ストーリーズで「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「KAZUKIです。DOBERMAN INFINITY、林和希を常日頃から応援していただきましてありがとうございます」と呼びかけ。「個人的な報告で大変恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました」と報告し、「同時に新しい命を授かっています」とつづった。
続けて「まだまだ未熟ではありますが、家庭を持ち、男としてもアーティストとしても成長して、今まで以上に素晴らしい作品や、ステージをお届けしたいと思っています。これからもどうか温かい応援をよろしくお願いいたします」と締めくくった。
KAZUKIは1991年6月13日生まれ。O型。2014年、DOBERMAN INFINITYのKAZUKIとしてデビュー。ヒップホップグループの唯一のヴォーカルとして、多くの作品でサビを担当するなど、グループの核となる存在として活動する。2023年5月アルバム「I」で『林 和希』としてソロデビューした。
