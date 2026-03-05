100年ぶりに露わに…被災した熊本城・宇土櫓

10年前の熊本地震で被災した熊本城の中で「第三の天守」と呼ばれる宇土櫓（うとやぐら）の復旧にあたり、現地で発掘調査が行われています。

【写真を見る】100年ぶりに露わに…被災した熊本城・宇土櫓の復旧で見つかったものとは？

調査で見つかったものとは？

被災して解体された宇土櫓の発掘調査現場が、今日（3月5日）に報道公開されました。

記者「宇土櫓が解体されたのは昭和2年（1927年）以来、約100年ぶり。100年ぶりに地下部分があらわになっている貴重な状態です」

調査にあたる熊本市の担当者は？

熊本城調査研究センター 佐伯孝央さん「責任重大ですよね。情報をとりこぼすことなくやることが第一」

“貴重な痕跡”発見！

今回、宇土櫓の地下部分で、細川氏による石垣修理が行われた痕跡が見つかりました。

年代の特定はできていませんが、1600年代から西南戦争で櫓が焼失するまでのいずれかの時期のもので、貴重な発見です。

10年前の熊本地震で、宇土櫓は床が傾き壁が剥がれ落ちました。

そのため解体して復旧することに。

素屋根と呼ばれる囲いに覆われ、解体作業が進められました。

そして去年8月、解体が完了し、今、地下部分の発掘調査が進められているのです。

さらなる発見「出所不明の瓦」

今回見つかったのが、この瓦。

「慶長4年」と記されています。

慶長4年とは1599年、瓦の形から大天守や小天守で使われたものとみられますが…？

熊本城調査研究センター 佐伯孝央さん「細川の修理だったら家紋『九曜紋』が入るんですが、ないので、どこかから持ってこられた可能性を考察しています」

これがなぜ宇土櫓の地下で見つかったのかはこれからの調査です。

何の印？「三角印の石垣」

他にも100年前には掘られなかった場所で、三角形の印が書かれた石垣が見つかりました。

この印が意味するところもまだ分かっていませんが、今回の発見の数々を今後の設計、修復に生かせるよう調査が続けられます。

熊本城調査研究センター 岩佐康弘所長「被災したマイナスの中でプラスのものが出てくる。それを今後どう生かすか我々の背負った宿題でもあり、やりがいでもある」

今回の発掘調査の結果について一般公開されます。

3月8日、今度の日曜日、午前9時から午後4時まで、担当者による説明会も予定されています。