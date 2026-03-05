金曜日 西から雨の範囲が広がり朝は九州北部で雷伴った激しい雨の所が

【金曜日から土曜日の雨や雪の予想】

金曜日は西から雨の範囲が広がり、朝は九州北部で雷を伴った激しい雨の所があるかもしれません。日中は中国・四国・近畿でも雨が降り、東海や北陸でも夜遅くなるほど雨の範囲が広がるでしょう。

土曜日の未明から明け方は 東日本や北日本を中心に雨や雪

土曜日の未明から明け方は、東日本や北日本を中心に雨や雪で、関東北部の山沿いでも一部で雪の所も出てきそうですが、朝には、東海・関東・東北南部の太平洋側では止む見込みです。ただ、土曜日の日中も北海道は広い範囲で雪が降り、夜も北海道や東北の日本海側・北陸で雪が降る予想で、なだれに注意をしてください。

【金曜日の全国の天気】

西日本では西から雨の範囲が広がり、東海・北陸でも夜遅くなるほど雨の範囲が広がるでしょう。関東や東北でも夜は雨が降る所がありそうです。



【予想最高気温】

札幌 ： 5℃ 釧路： 5℃

青森 ： 8℃ 盛岡：10℃

仙台 ：10℃ 新潟：10℃

長野 ：15℃ 金沢：13℃

名古屋：17℃ 東京：14℃

大阪 ：16℃ 岡山：11℃

広島 ：12℃ 松江：13℃

高知 ：17℃ 福岡：13℃

鹿児島：19℃ 那覇：25℃

週間予報（西日本）

週間予報（東日本・北日本）

【週間予報（西日本）】

土曜日は山陰で雨か雪が降る所がありますが、そのほかの地域は日中晴れるでしょう。また、日曜日から水曜日は広い範囲で晴れる見込みです。



【週間予報（東日本・北日本）】

土曜日は各地で雨や雪が降り、日曜日は北陸から北の日本海側では雪が降るでしょう。最高気温は、土曜日は東京は17℃と4月上旬並みですが、日曜日は13℃と平年並みの気温に戻る予想です。