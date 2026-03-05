ワールド・ベースボール・クラシック

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾とオーストラリアが対戦。来日したMLB公式サイトのマイケル・クレア記者は、平日の東京ドームで広がった異様な光景に驚きの声を上げた。

平日の木曜日、東京ドームは熱狂に包まれた。WBC開幕戦に台湾の大応援団が集結。台湾側の三塁スタンドには、チアガールと応援団長が登場。ブラスバンドの応援に合わせて、本国さながらの応援を繰り広げ、球場内は1球ごとに大歓声が上がった。

東京開催となるプールCの取材で来日したクレア記者は、凄まじい熱気に驚愕。Xに「木曜日の正午なのに、台湾のファンが東京ドームに詰めかけている。エネルギーがとんでもなく、歓声が凄まじい。1回がこの雰囲気だったら、9回がどうなるか想像もつかない」と記した。

入場者数は4万523人。Netflixの中継で生観戦した視聴者からも「平日の昼間だぞ！？ なんで東京ドームが満員になるんだ！？」「平日昼間の台湾vsオーストラリアで東京ドームが満員って、WBCすこぶる盛り上がってないか？？」との反応が上がった。

試合はオーストラリアが3-0で勝利。2024年プレミア12王者の台湾は、まさかの黒星スタートとなった。



（THE ANSWER編集部）