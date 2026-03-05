Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ここ数年人気が高まっているオープン型イヤホン。耳を塞がない開放感と周囲の音に気を配れる安全性が支持される理由です。

一方で、現代のイヤホンでもはや当たり前の機能になったノイズキャンセリング機能はありません。いや、ありませんでした。

今年のCESでは、オープンイヤホンなのにノイキャン機能ありという「それ、できるの？」という二刀流パターンがいくつか登場。その1つがShokz OpenFit Pro。米Gizmodo編集部が、さっそくレビューしてきました！

すでにグローバルサイトでは発売済みですが、日本サイトは3月4日時点ではまだ。価格は249.95ドル（約3万7000円）。

ワイヤレスイヤホンのイノベーションは、簡単ではありません。

最近ではヘルス機能を搭載するといったイヤホンを超えた進化が見られますが、イヤホンの基本性能はすでにかなりの高水準なので伸びしろがなかなかないもの。

ゆえに、イノベーションが起きたときのインパクトは絶大。Shokz OpenFit Proはそんな絶大インパクトな新イヤホンです。

ノイキャンじゃなくてノイズ「低減」

CES 2026でOpenFit Proを見つけてから、どこか「本当にぃ？」と疑う気持ちがありました。

Shokzは良いオーディオガジェットを作るメーカーですが、オープン型とノイキャンという対極にある2つの機能をひとつにまとめるなんて、本当にできるのか？と疑う気持ちがあったわけです。

オープン型イヤホンの魅力は多くありますが、まずは耳の穴にシリコンチップをギュっと詰めなくていいあの開放感があげられます。周辺の環境音が聞きとれるので、ランニング時などの屋外使用に大変おすすめです。

ですが、その引き換えとなるのがノイズキャンセル機能。まず耳にギュっと密着しないので、パッシブノイキャンは物理的に不可能です。

それゆえにオープン型イヤホンにおいては、そもそもノイキャンなんて検討されることがなかったのですが、その大前提をぶった斬ったのがShokz。ただし、ここではノイキャンと言っていますが正しくはノイキャンではなくて、Shokzいわくノイズ低減機能。ただ、ユーザーの感覚としてはほぼ同じものと思っていいかと。

ノイズ低減機能を発動すると、しっかりと差を感じるほどに周辺音が聞こえなくなります。

例えば、オフィスのような環境ならノイズ低減効果は絶大。自分と同僚のキーボードを叩く音が消え、再生している音楽の世界が強まります。キーボード音が消えるといっても完全に消えるわけではなく、音の存在が薄まる感じ。周囲の話し声もくぐもって聞こえ、音楽は強調されます。

オープン型でノイキャンって本当にできるの？と疑っていましたが、二刀流は実現可能です。少なくともShokzはできています。

ただしANC（アクティブノイズキャンセリング）ではなく、あくまでもノイズ低減。まわりのノイズを低減させる程度のレベルなら可能と言うのが正しいですね。つまり、従来のANCのようなレベルのノイキャンを期待したらダメ。

その証拠に、うるさい環境だと通常のノイキャン搭載イヤホンのANCと比較して明確に性能が劣ります。

僕のイヤホンテストで定番となっているニューヨークのメトロ乗車では、周辺音は低減されているものの、ガタンゴトン音は聞こえました。普通のオープン型イヤホンと同様に、周囲の音が気になって音量を上げる程度には聞こえてきてしまいます。

むしろ、オープン型のクリップタイプで音質にこだわったイヤホンであるSoundpeats Clip1の方が、うるさい場所でも音楽を聞きやすいかも。たぶんこれは、スピーカーの位置がより耳に近いからですかね。

低〜中程度くらいのノイズなら、OpenFit Proで問題なし。オフィス、都会のど真ん中ではない道、家族がそれぞれ別々のことをしているお家の中などでは、まさに最適。完全に周辺音をカットすることなく、自分のことに集中できる程度に少し聞こえるのがいいんです。

ノイズ低減をオフにすれば、全部の音がそのまま聞こえます。ちなみに、ノイズ低減の強度はShokzアプリから調整可能。

ANCではないので、完全な静寂を求める人はハナからOpenFit Proのを検討する必要なし。ちょうどいいノイズを求める人には、正直、これ以上ないオープン型イヤホンだと思います。

音が非常にいい！

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

イヤホンなので、当然サウンドクオリティも問われます。が、そこは問題なし。前述のSoundpeats Clip1でもその音の良さに驚きましたが、OpenFit Proも負けていません。音によっては上をいくところも。

OpenFit Proには、Dolby Atmos最適化モードがあります（アプリで発動可能）。Clip1も空間オーディオのDolby Atmos 3D対応なのですが、没入感はOpenFit Proが圧倒的に上。

そのほかのモード切り替えには、強化Dolby Atmos（Dolby Atmos用に作られていない曲向け）もあり。これを発動すると、サウンドステージの広がりを感じられます。Crowded Houseの「Don’t Dream It’s Over」を聴きましたが、ボーカルと後ろの軽い打楽器音の存在感が際立ってよかったです。

低音もいい。Daft Punkの「Around the World」では、他の音を邪魔することないやりすぎ感のない低音の重さと全体的な息遣いがいいミックス、左右の音の応酬が見事でした。ボーカルもこもらずクリア。全ての音があるべき場所にある、そんなサウンドです。

Dolby Atmos最適化モードはオフにすることもできますし、オフでも音質は良いのですが、ベストサウンドを求めるなら、個人的には最適化アリをおすすめします。

高いサウンドクオリティを実現するのは、11x20ミリのシンクロデュアルダイアフラムドライバー。Clip1よりも音が小さく感じるシーンもありますが、それも前述したスピーカーの位置によるものかも。メトロ車内でも音量さえ上げれば問題なかったので、ランニングなどでは十分な音量かと。

通話品質もよし。オープン型で人気のBose Ultra Open Earbudsでは、通話相手から周りの音が少し気になると言われましたが、OpenFit Proにそれはなし。数分の通話で友人にテストしてもらいましたが、周りの音（MacBook Airから音量最大で街の喧騒音を出力しました）は気にならず、僕の声がクリアに聞き取りやすかったとのこと。友人による通話品質点は10点満点中10点！

オープン型はよく通話をする人にも人気です。長時間話す人にとって、耳の閉塞感は嫌ですからね。ゆえに、通話品質満点は非常にいい！

装着感のいいデザイン

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

イヤーカフのようなクリップタイプのオープンイヤホンもありますが、OpenFit Proはループデザイン。耳の後ろにバッテリーが、耳の外側にスピーカーがきます。NothingのEar (open)に似たデザインですね。

このデザインになるとちょっと大きめなのですが、装着感はとてもよし。着脱が簡単かつ落ちないフィット感。個人的には装着したときの見た目も悪目立ちせずに好きです（でもEar (open)のデザインの方がもっと好き）。

そして数時間つけっぱなしでも違和感なし。僕はランニングはしないのですが、この装着感ならランナーにも受け入れられそう。防水防塵IP55なのもよし。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

一方で少々気になるのがケース。デカくないです？ ランニングやお散歩時に家にケースを置いとくならいいですが、持ち歩きを考えると絶対デカい。充電ケースも含めると、個人的にデザインはEar (open)の勝ちですね。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ボタン操作はシンプル簡単。ラバー製のボタンを押すと再生・停止。2度押しで曲送り。長押しでノイズ低減モードのオンオフ。ボタンは小さめですが、見つけにくいこともなく。スワイプ操作よりもボタンの方が使い勝手も反応もいいと思うので、ボタン採用はGJ。

そしてケースにはペアリングボタンのみ、十分ですね。

機能よし

OpenFit Proは多機能とは言えないものの、欲しい基本機能はそろっています。

すでに触れたDolby Atmosやノイズ低減、頭の動きをトラッキングする機能（動きに応じて音を微調整）もあります。イコライザーもあります。「Find My Earbuds」という探す機能もあって、見つからなくなったときに音を鳴らせます（Bluetooth圏内でのみ発動可能）。この「探す」の音はもうちょっと大きくてもよかったかな。

そのほか、低遅延モードもオプションにあるのですが、最大限活用するなら2.4GHzドングルが必要。強安定モードは、楽曲を再生する端末が遠くにあるときに使えます。複数端末接続とその切り替えも可能。ヒアリングテストはないのですが、まぁ、なくてもいいか。

バッテリーもちは、ノイズ低減ありで6時間、なしで12時間。

総評

CES 2026で最初に触ったときから、本当にぃ？と思いつつ、かなり期待していましたが、今回レビューしてその期待が裏切られることはありませんでした。

オープン型ながらも、アクティブノイキャン風ノイズ低減機能がうまく作用する二刀流イヤホン。今後、（イヤーチップのあるANCイヤホンには劣るとしても）ノイズ低減機能がどんどん進化していくかもと、ますます期待したくなりました。

いいところ：Dolby Atmos対応でサウンドよし、比較的静かな場所でのノイズ低減効果絶大、装着感よし、見た目よし、通話品質よし 残念なところ：うるさい場所だとノイズ低減に限界あり、他社イヤホンより聞きづらい、価格で迷う、ケースがデカすぎんか？