Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の「新生活セール」に先駆けて、先行セールを開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

ぺんてるは、ゲルインキボールペン「エナージェル インフリー」（ボール系0.5mm）の全10色セットを33％オフの1,530円（税込）で販売しています。

なめらかな書き心地、筆跡の速乾性という従来のボールペンにはないインキの特長が高く評価されているのがエナージェルシリーズです。ボール径を使い分ければ、美文字や細かい箇所への筆記でもなめらかかつ鮮やかに筆記可能。速乾性に優れているため、手や服の袖、紙などの汚れを気にせず、左利きの人でもストレスなく書き進められることで世界中で人気を集めています。

セットとなっているのは、ブラック・レッド・バーガンディ・ブルー・ブルーブラック・オレンジ・ラフグレー・ピンク・ターコイズブルー・バイオレットの全10色。その日の気分によって好きな色を選んだり、色を使い分けて手帳をデコレーションしたりと、書くことだけでなく見返す楽しみも広がりそうです。

「どの色を買おうか迷ってしまう」。そんな人こそ、このお得な機会に全色集めてみてはいかがでしょうか。

エナージェル独特の書き心地を試してみたい人はAmazonをチェック！

