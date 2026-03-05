自らのしっぽをホールドする猫ちゃん。強い意志を感じる目力と愛くるしい仕草に、多くの反響が寄せられています。話題の投稿は50万回以上表示され「かわいい～取らないよぉぉ」「なんちゅーかわいさ」「とらないから安心してにゃ」とのコメントが寄せられていました。

【写真：キリっとした表情をしている猫→しっぽを見ると……可愛すぎる瞬間】

しっぽは渡さないよ！

Xアカウント「おにぎり猫」に投稿されたのは、目力の強さと可愛い仕草の猫ちゃん。自分のしっぽを前足で押さえているのは猫の「ぺー」ちゃんです。キリッとした表情はまるで「コレ、あたいの尻尾だかんねっ」と言っているようです。

ぺーちゃんがこの体勢になったのは、毛づくろいをしていた最中だったとのこと。自分でしっぽを押さえて毛づくろいをしていた可愛い瞬間でした。

凛々しいお顔のぺーちゃんですが、ふみふみするときはとても可愛いそうです。お気に入りの毛布の上に立ち、前足も後ろ足も使って「いちに、いちに」と足踏みをするようにふみふみするといいます。いつも一生懸命、大忙しなぺーちゃんでした。

ぺーちゃんの仕草に悶絶する人続出

しっぽを守るぺーちゃんを見たXユーザーたちからは「ぬいぐるみかと思いましたにゃん…可愛いねぇ」「たっぷりの尻尾可愛いョネ」「好き過ぎる」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「おにぎり猫」では、ぺーちゃんと同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「おにぎり猫」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。