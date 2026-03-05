40万回以上再生され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、首を長くしてパパさんの帰りを待つ黒猫たちの様子。飼い主さんが羨ましくなるような投稿には、視聴者から「黒猫にゃんの可愛さ全部詰まってて尊い！」「こんなお出迎え、嬉しいですね」などのコメントが集まっています。

【動画：『大好きな人の帰りを待つ黒猫』→玄関から音がすると……「なんて健気」「尊すぎて無理」たまらなく可愛い光景】

モフモフ黒猫のたぬきちくん

TikTokアカウント「こたぬの日常」に投稿されたのは、ママさんと一緒にパパさんの帰りを待つ長毛黒猫のたぬきちくんの姿。どうやらこの日はいつもよりパパさんの帰宅が遅くなってしまったようで、たぬきちくんは待ちきれない様子だったとのこと。

ママさんが「パパもうすぐ帰ってくるって」と声をかけると、足を止めて「にゃーん」と鳴き、振り返ったといいます。続いてママさんが「ちょっと遅くなっちゃった」と伝えると、たぬきちくんは「そうなんだー」と納得するように鳴いたのだとか。

ソワソワ気味のたぬきちくん

もうすぐパパさんが帰ってくると聞き落ち着かなくなったのか、たぬきちくんはうろうろ歩き始めたとのこと。ママさんに「待っててあげて」と声をかけると、とたんにゴロゴロ甘えモードに突入したそうです。ソワソワするほど待ち遠しいようですね。

ときどき「まだかなー」というようににゃーにゃー鳴いていたたぬきちくん。心配したのか、同じように待ち遠しくなったのか、短毛黒猫の小太郎くんもやってきてみんなでパパさんを待つことになったそうです。

ようやくパパさんが帰宅！

パパさんが帰宅した音が聞こえると、たぬきちくんはウキウキとドアの前へ。ドアが開く前から「パパ―！」と呼びかけながら、その瞬間を今か今かと待っていたといいます。

パパさんに「たぬちゃん、ただいま」と声をかけてもらうと、たぬきちくんは「みゃーおぅ」とちょっと不満げに鳴き始めたそう。パパさんが帰ってきて嬉しい反面、「なんで遅かったの」「待ってたんだから」と文句を言いたくなってしまったのかもしれません。

ママさんとパパさんにきちんとお返事するたぬきちくんには、「お話ししててかわいい」「おしゃべりネコちゃん」「モフモフ黒猫めっちゃかわいい」「おしゃべりすぎてかわいいすぎて尊すぎてむり」とファンになってしまう視聴者が続出していました。

TikTokアカウント「こたぬの日常」には、たぬきちくんと小太郎くんの日常がたっぷり綴られていますよ。ちなみに、ママさんが残業して帰ってきても2匹に怒られてしまうそうです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「こたぬの日常」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。