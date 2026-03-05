坂の多い街・神戸。歩くたびに新しい景色や物語に出会える坂道は、この街ならではの魅力です。



そんな神戸の坂をアイドルと一緒に歩きながら紹介していく連載「神戸スキップ坂」。



今回は番外編として、有馬温泉街の坂道を散策します。



神戸市出身のアイドルで、「テラテラ」の池本しおりさんとともに、有馬の街に点在する個性豊かな坂を巡りました。

有馬温泉は、六甲山地北側の紅葉谷の麓に広がる山あいの温泉地。大阪や神戸の中心部から約1時間という距離にありながら、都会の喧騒を離れ、ぐっと遠くまで来たような感覚を味わえる、「関西の奥座敷」です。その温泉街には、名前の付いた坂がいくつも残っています。

「小さい頃、お花見をしに来たり、川沿いでお弁当を食べたり、母とよく有馬に来ていました。大人になってからも、二人で観光に来たりしていて、思い出の多い場所なんです。生炭酸せんべいもお気に入りです」（池本さん）

まず歩いたのは、温泉街の中心を通る「湯本坂」。大阪と有馬温泉を結ぶ高速バスを降りてすぐの場所から始まるこの坂は、古い町並みが残る、風情たっぷりの一本です。別名「有馬本街道」とも呼ばれる旧街道で、かつて湯治客たちがこの道を通って温泉へ向かったといわれています。



坂道沿いには、お土産店や食べ歩きグルメの店が並び、多くの観光客の姿が。ここでのおすすめは、竹中肉店の「有馬ゴロッケ」。「名前の通りお肉がゴロゴロ入っていて、とってもおいしいです！」（池本さん）。

湯本坂から少し脇道に入ると現れるのが「ねがい坂」。周辺には寺院が集まり、落ち着いた空気が流れています。坂の途中にある「ねがいの庭」には、有馬の歴史に深く関わったとされる行基菩薩と三羽の烏の像が立ち、解説パネルも設置されています。1400年という有馬の長い歴史に思いを巡らせながら歩ける場所です。

「急な坂道が多くて、坂を抜けた先にいい景色があったり、迷路みたいに“ここがつながってたんだ”と気づいたりするのが楽しいですね。特に、ねがい坂から見る景色がお気に入りです」（池本さん）

湯本坂の途中で、寺田町の看板を右に曲がると、ぐっと傾斜のきつい坂道へ。塩と胡椒（こしょう）入れのミュージアムや竹細工の商店などユニークな店が並ぶ通りを進むと、さらに急な坂が現れます。それが「タンサン坂」です。

坂の先には炭酸泉源の広場が整備されています。かつては「毒水」と恐れられていた炭酸泉ですが、明治時代に飲用できると分かると、砂糖を加えてサイダーのように楽しむ文化が生まれました。有馬名物「炭酸せんべい」の原料水にもなっています。

さらに散策の途中で立ち寄ったのは、有馬温泉の路地裏にひっそりとたたずむ「秘密のみたらし団子。」。注文後に団子をバーナーで香ばしく炙（あぶ）り、みたらしダレにくぐらせて提供してくれます。驚くほどやわらかな団子に、甘辛いタレがしっかり絡み、歩き疲れた体にうれしい甘さ。散策の合間に気軽に立ち寄りたくなる一軒です。

最後に訪れたのは「金泉坂」。温泉街の中心部から少し外れた場所にある、静かな雰囲気の坂道です。名前の由来は、有馬を代表する赤茶色の湯「金泉」から。観光客でにぎわう通りとは対照的に、落ち着いた空気の中で有馬の素顔を感じられる一本です。



「“坂道”を人生に例えると？」と尋ねた際、池本さんはこんな言葉を口にしました。



「まだまだ坂の途中だと思うんですけど、これまでいろんな景色を見てきたなって思うんです。そう考えると、『ちゃんと坂を登ってきたんだな』と。まだまだ登っていきたいし、頂上の想像もついていないんですが、いつか『ここが頂上か！』って思える日が来たらいいなと思います」（池本さん）

坂を上り、曲がり、また新しい景色に出会う、有馬の街。思い出とこれからを重ねながら、今日もその坂道は静かに続いています。

◆湯本坂

兵庫県神戸市北区有馬町1159



◆ねがい坂

兵庫県神戸市北区有馬町1017



◆タンサン坂

兵庫県神戸市北区有馬町332



◆金泉坂

兵庫県神戸市北区有馬町827



出演：池本しおり(テラテラ)

撮影：前川元（STUDIO221B）

文：青島ほなみ（神戸市坂アンバサダー）