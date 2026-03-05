

無事故・無違反チャレンジ200日 提供：岡山県

岡山県の企業や個人らが、チームで交通安全に取り組む「無事故・無違反チャレンジ200日」で、2025年度の達成率がチーム・個人ともに歴代最高となりました。

チャレンジ200日は、交通安全への意識を高めてもらおうと、岡山県や岡山県警などで作る実行委員会が、1993年に始めたものです。

日常的に車や原付などを運転する人たち10人が1チームとなり、200日間の無事故・無違反を目指す取り組みで、2025年度(6月15日～12月31日)は4789チームが参加しました。

その結果、達成したチームは全体の76.7％、個人は97.3％で、ともに、歴代最高となりました。

なお、参加者による違反は1245件ありました。内訳では、一時不停止が279件（22.4％）と最も多く、その他、速度超過や信号無視などが多くを占めました。

岡山県警は

「引き続き交通安全への意識を高く持ってもらい、安全・安心の岡山を実現したい」とコメントしています。

2026年度のチャレンジの応募受付は4月13日に始まります。