3月5日は、縁起が良いとされる日が4つ重なる「最強開運日」といわれています。開運を求めて、福岡県八女市の神社には多くの人が訪れました。

■樋口淳哉記者

「八女市の福島八幡宮に来ています。神社には最強の開運を逃さぬよう多くの人が訪れています。」



■巫女

「番号札16番をお持ちの方、いらっしゃいますか。」



参拝者のお目当ては。



■巫女

「御朱印帳に、開運の御朱印をお書き入れしています。」





こちらが、その「最強開運御朱印」です。3月5日は暦の上で最上の吉日とされる「天赦日」に「一粒万倍日」「寅の日」「大安」の4つの縁起が良い日がまれに重なる「最強開運日」です。特別な御朱印には、一粒万倍日をイメージした稲穂など4つの縁起の良い日のモチーフが並びます。■巫女・竹村知波さん「最強開運日ということで、こういうものも盛り込んだ方が皆さんに喜んでいただけるのではないかということで、とても凝った仕様になっています。」御朱印を受け取った人は。■訪れた人「きれいです。元気をもらえます。」「願い事がかなえられたらなと。」「家族、家が健康であることと、宝くじが当たれば良いなと思って。」

開運という上昇気流に乗れそうな、お得なセールもあります。



■永易友希記者

「ジェットスターでは、5日から最強開運日セールが行われています。値段は、縁起の良い7が並んだ777円からです。」

正午から始まったジェットスターの「最強開運日セール」では、国内で運航する全ての路線で片道777円から、アジアの各地を結ぶ全ての路線が片道7777円から販売です。



福岡発の便では、東京（成田）、札幌（新千歳）、名古屋（中部）行きが、片道777円です。



旅の思い出を“万倍”に実らせることができますようにと願いが込められたセールは、完売次第、終了となります。