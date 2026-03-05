ハリー・スタイルズ、ワン・ダイレクションの仲間リアム・ペインの死に初言及 「本当に悲しい」胸中明かす
ハリー・スタイルズが、2024年10月にアルゼンチンにて31歳の若さで亡くなったワン・ダイレクションのバンドメイト、リアム・ペインさんについて、初めて語った。
【写真】リアム・ペインさんの葬儀に参列するワン・ダイレクションのメンバー
Apple Musicでゼイン・ロウのインタビューに臨んだハリー。「正直に言うと、このことについて、話すと思うだけでつらい」と語り、「彼が亡くなった時、自分の悲しみの一部が人々に奪われているような奇妙な感覚があって、苦しんだ時期があった」とコメント。
そして「友人を失うのは、本当につらい。誰であれ友人を失うのはつらいけれど、似た部分が多い友人をなくすのはことさらつらい。僕にとって彼は、偉大になりたいと望む、優しい心の持ち主だった」と語った。
リアムさんの死は、ハリーにとって自分を見直す機会となったそうだ。「人生を見直し、『人生で何を成し遂げたいのか。どう生きたいのか』と自分自身に問いかけることができたという意味で、僕にとって大切な経験でした」。
そして「亡くなった友人を偲ぶには、自分の人生を精一杯生きるのが最善の方法だと思う」と語り、リアムさんを「特別な人」と呼んで「本当に悲しい」とつらい心境を明らかにした。
リアムさんは2024年10月16日、滞在していたアルゼンチン・ブエノスアイレスのホテルの部屋から転落し、死亡が確認された。毒物検査の結果、体内からはアルコールとコカイン、抗うつ剤が見つかっており、死因は多発外傷と発表された。
ハリーは訃報をうけ、ワン・ダイレクションのインスタグラム公式アカウントを通じてメッセージを公開。「リアムの訃報に触れ、僕らは完全に打ちのめされています。それぞれの準備が整ってから多くを語ることにします。それまでは、僕らが愛したきょうだいの死を悲しみ、消化するために時間を使うつもりです。彼と共有した思い出は、永遠の宝物です。ご家族と友人、そして僕らとともに彼を愛したファンの皆さんに想いを馳せます。彼を思うとひどくさみしいです。リアム、愛しています」と綴り、2016年に脱退したゼイン・マリクも含め、ルイ・トムリンソンとナイル・ホーラン、ハリー・スタイルズ、4人の名前を添えた。
また個人としても、インスタグラムにて、ステージ上のリアムさんの写真とともにメッセージを公開。「リアムの死に本当に打ちのめされています。人をハッピーにさせることが彼の最大の喜びでした。そんな彼のそばにいられて光栄でした。心を大きく開いたリアムの生きるエネルギーは人に伝染しました。彼は温かく、人を支えるとても愛情深い人でした。共に過ごした年月は、僕の人生で最も大切な日々として永遠に残るでしょう。大切な友達、さみしくなります。カレン、ジェフ、ニコラ、ルース、彼の息子ベア、そして僕と同じように彼を知り、愛した世界中の人を思うと胸が張り裂けそうです」と綴っていた。
