超ときめき宣伝部・吉川ひより1st写真集タイトル決定！ キュートに微笑む表紙解禁
アイドルグループ・超ときめき宣伝部の吉川ひより1st写真集のタイトルが『超ときめき宣伝部 吉川ひより 1st写真集 ひよりんっぽ』に決定。併せて表紙カットも解禁された。
【写真】弾ける笑顔、大人っぽい表情も！ 吉川ひより1st写真集先行カット
2025年にリリースされた楽曲「超最強」がTikTokで25億回再生を突破するなど、注目を集めるアイドルグループ「超ときめき宣伝部」。そのメンバーである吉川は、天真爛漫な笑顔と透明感あふれる歌声で活躍している。
そんな彼女の1st写真集の撮影の舞台は、青い海と空が広がる沖縄。開放感あふれるロケーションの中で、彼女の“今”を切り取った一冊となっている。
誌面では、猫とたわむれる無邪気な表情や、キュートに食べ物を頬張るモグモグカットなど、自然体でかわいらしい姿をたっぷり収録。普段のステージでは見られない、素顔に近い魅力が詰まっている。日没の時間帯に海辺で撮影されたショットでは、夕焼けに包まれながら見せる少し大人びた、ドキッとする表情も披露。かわいさと大人の魅力、その両方を感じられる内容に仕上がった。
なお、3月20日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、4月5日に大阪・紀伊國屋書店グランフロント大阪店でお渡し会イベントを開催。さらに、3月22日18時よりオンラインイベントの開催も決定した。
『超ときめき宣伝部 吉川ひより 1st写真集 ひよりんっぽ』は、宝島社より3月18日発売。定価3850円（税込）。
