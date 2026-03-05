◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、牝馬、１〜３着に桜花賞・Ｇ１の優先出走権）＝３月５日、栗東トレセン

テイエムスティール（牝３歳、栗東・高橋一哉厩舎、父リアルスティール）は、今回と同じ舞台の阪神１４００メートルの新馬戦を快勝。前走の京都で行われた紅梅Ｓは後方から追い上げて３着だったが、先行した２頭での決着で流れに恵まれず。高橋一調教師は「前走は展開が向きませんでしたが、上がりの脚は良かったですし、しまいは確実に脚を使ってくれますね」とうなずき、収穫はあった。

４日の追い切りでも、重い馬場の栗東・坂路で５４秒１―１２秒６を楽々とマークしており、状態はいい。「動きも良かったですね。カイバも食べていて、前走と同じくらいで出せそうです」と手応えは十分だ。

ここで３着以内に入れば、厩舎初のＪＲＡ平地Ｇ１出走が見えてくる。「前掛かりになりやすいレースですし、ロスなく回ってきてくれれば。あとは抽選に通ってほしい」と指揮官は期待していた。

その通り、見事に抽選をクリア。フルゲートで流れが速まるようなら、自慢の末脚で一気に突き抜けても不思議はない。