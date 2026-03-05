４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏が５日に結婚を発表した。同グループでは３人目の結婚経験者。天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろう最強開運日のこの日、インスタグラムや公式サイトで公表した。スポーツ報知の取材によると、お相手は一般男性で、婚姻届を提出した日程などは非公表。妊娠はしていないという。

メンバー最年少で妹的存在だった佐々木の結婚に、プライベートで長年ライブに足を運ぶなど熱いモノノフ（＝ももクロファン）として知られるお笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅が思いを明かした。

塚地は同日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「うわぁ！ウソッ？！ と…衝撃は受けましたが、フゥッ〜とちゃんと落ち着きまして、＃佐々木彩夏 さん！＃あーりん！ 結婚おめでとうございます！」と佐々木を祝福。

「＃ももクロ のアイドル、最年少のあーりんが結婚とは…感慨深い。＃モノノフ になったのは１５年くらい前、初々しくも軽やかに踊る最年少のドルドルしてた子が、いまやプロとして力強い圧巻のパフォーマンスを我々に見せてくれている…ずっーと見てきてるから普通に思ってたけど、改めて考えるとアイドルとして長い年月、スキル面もメンタル面も精進してきたんやな〜と」と心境を吐露。

「更には自分のモノノフとしての歴史も改めて感じたり…いやぁ〜めでたい！末永くお幸せに！」とつづった。

このポストには、同じモノノフから「『ずっと見てきたから普通に思ってた』この一言、モノノフ全員の気持ちを代弁してる。気づいたら１５年。あーりんおめでとう」「彩夏さんが１６歳の頃から見守っていらっしゃる塚地さんにとって、本当の娘が嫁がれ感慨深いものがあるかと思われます。古参のモノノフとして、可愛い娘たちの幸せを祈り続けてください。三度目の花嫁の父親、再び…」などのリプライが寄せられた。