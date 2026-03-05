中島健人＆重岡大毅＆岩本照“けんしげひー”、露天風呂、いちご狩り…トリオ旅で日光を大満喫 親友になった理由も明らかに
歌手で俳優の中島健人、WEST.の重岡大毅、Snow Manの岩本照が出演するテレビ朝日系『中島・重岡・岩本の仲良しトリオ旅 大使になりたいッ！』が、6日午後11時15分（※一部地域除く）から放送される。
【写真】横顔が美しすぎる中島健人
同じ事務所内で仲良し3人組として知られる“けんしげひー”こと中島、重岡、岩本。本番組は、そんな3人が日本全国を巡り、“ミッションをクリアしながら”観光大使を目指し、街の魅力を学んでいく地方創生バラエティ。
「番組になっちゃってない？すごいね」「びっくりしてる」と驚きつつも、この旅を楽しみにしていた3人。栃木県日光市を舞台に、絶品グルメや世界遺産など盛りだくさんの日光の魅力を楽しんでいく。街の観光協会が「ここを推したい！」と思う絶景名所や名物料理・寺社仏閣・温泉などを、仲良し3人組が“プライベート感”たっぷりに巡り、仲良く協力し合いながら、観光大使を目指して奮闘する。
まず訪れたのは、日本が誇る世界遺産、『日光東照宮』。年間約200万人が参拝に訪れるという観光スポット。御本社へと向かうと、“見ざる・言わざる・聞かざる”で有名な神厩舎の前で立ち止まった3人。そこには知られざる学びがあり、彫刻に隠された秘密に「めちゃくちゃいい話じゃん！」とテンションMAX。
そして日光の名水を使用したそば屋へ。絶品そばを堪能しながら、店主から日光そばの魅力をたっぷり学んでいく。移動中には、3人が親友になった理由について語る場面も。「本能的に仲良い」という3人の馴れ初めや、どんなところが好きなのかが明らかになる。
いろは坂、中禅寺湖など、次々に観光名所を訪れる3人。そこには認定試験に必要な知識が登場。大使認定のために勉強しながら巡っていく。そして、3人は超高級ラグジュアリーホテル「ザ・リッツ・カールトン日光」に到着。日本有数の濃さとも言われているホテルの露天風呂“にごり湯”の秘密に触れる。そんな露天風呂を満喫しつつ、岩本の鍛え上げた身体にも大盛り上がり。
そして一行はいちご狩りも体験。すると『巨大いちご探し選手権』が突如ぼっ発。大きく実った日光自慢のいちごを食べまくる。立ち寄った道の駅では、買い物をしながら日光の名物をインプット。「めっちゃ買うじゃん」と名物グルメを大量買い。
旅の最終点は、日光市役所。市長が見守る中、日光観光PR応援団になるため、ついに認定試験に挑戦する。気心の知れた3人だからこそ見られる素の掛け合いなど、仲良しならではの“わちゃわちゃ”な道中…一体どんな旅になるのか。果たして、3人は観光大使になれるのか。
