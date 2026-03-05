King ＆ Prince、台北で魅せた“新しい表情”を撮り下ろし 『NYLON JAPAN GLOBAL ISSUE 07』表紙
King ＆ Princeが、4月13日発売の『NYLON JAPAN GLOBAL ISSUE 07』（カエルム）に登場する。横断する“現在進行形のカルチャー”を多層的に捉えたグローバル特別号。永瀬廉と高橋海人（※高＝はしごだか）が台北を舞台に貴重な海外での2ショット・ファッションシューティングに挑戦した。
【動画】永瀬廉＆高橋海人のメッセージも！公開されたビハインド映像ティザー
ストリートカルチャーとアート、ローカルブランドとインターナショナルな感性が交錯する都市・台北のムードの中で、これまでにない新しい表情を見せてくれた2人。
日常と非日常のあわいを切り取るファッションストーリーに加え、海外という環境だからこそ語られたロングインタビューも収録。めまぐるしいスピードで活躍の幅を広げる今の2人が見据える未来、クリエイティブへの向き合い方、そして、これからのKing & Princeのリアルを深く掘り下げる。
今号では、世界中で注目を集めるアートシーンを大特集。ヨーロッパ、アメリカ、アジアなど、世界中の異なる文脈で進化するアートの“今”を多角的にキュレーションし、アーティストのインタビューとともに届ける。
今号は全ページ日英バイリンガル仕様。海外販売も予定しており、日本発のカルチャーマガジンとして、より広い読者層へとリーチする。音楽、ファッション、アート…それぞれのジャンルを横断しながら、都市の“空気”そのものをパッケージした一冊となる。
