病気の疑いがある子犬を、絶対に幸せにすると誓ってお家に迎えたら…？まさかの結末と現在の様子に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破。「面白過ぎる」「良かった！」といった声が寄せられています。

【動画：『致死率の高い病気の可能性がある』と言われた子犬→それでも『幸せにしたい』と飼った結果…想定外の結末】

病気の可能性がある子犬のお迎えを決意

Instagramアカウント「bell_eve.bordercollie」に投稿されたのは、飼い主さんがボーダーコリーの「ベル」ちゃんのお迎えを決めるまでの経緯と、その後の展開です。

出会った時のベルちゃんは小さくて愛らしい子犬で、飼い主さんはあっという間にメロメロになったそう。しかしベルちゃんは体調に問題があったため、「致死率の高い病気の可能性がある」と言われ、他の子を飼うことをすすめられてしまったのだとか。

ベルちゃんの姉妹を見せてもらったところ、その子はベルちゃんによく似ていてとても可愛かったといいます。それでも飼い主さんは、どうしてもベルちゃんがいいという思いを捨てられず、「絶対に幸せにする」と心に誓ってお家に迎えたそうです。

想定外の結末と現在の様子

その後、飼い主さんの心配をよそに、ベルちゃんは元気にすくすく成長していったそう。実はベルちゃんは危険な病気などではなく、お迎え当時はお腹を下していただけだったのです…！予想外の嬉しすぎるオチに、思わず笑ってしまいます。

現在のベルちゃんは「キエェェー！」と歯と歯茎をむき出しにして、ついでに舌まで出すという衝撃的な変顔を披露したり、飼い主さんが「怖いって…！」と襲われているような気分になるくらい全力で遊んだりと、怪獣のようにパワフルに日々を過ごしているとのこと。

最高のオチに笑顔になる人が続出

飼い主さんはベルちゃんを幸せにするつもりが、自分の方が幸せにしてもらっていると感じているそうです。これからもベルちゃんの元気いっぱいで愉快な姿は、飼い主さんをはじめとするたくさんの人々に幸せと笑顔を届けてくれることでしょう。

この投稿には「笑ってしまいました」「元気そうでなによりです」「歯茎バッチリ見えてる顔が…ｗ」「覚悟のある立派な飼い主様！」「ワンちゃん、幸せ者やなあ～」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「bell_eve.bordercollie」には、ベルちゃん＆新入りの子犬「イヴ」ちゃんの日常が投稿されています。可愛い姿や愉快なやり取りに笑顔をもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

