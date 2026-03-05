独自コメント到着！今福マサミチ、シングル「LIFE」を配信リリース

今福マサミチが、2026年2月22日にシングル「LIFE」をリリースした。

この曲は今福の古くからの友人である、2019年に結婚を発表したタレントの高橋ユウ氏と元K-1世界チャンピオンの卜部弘嵩氏の為に作られた、二人の結婚式でも披露された楽曲。

これまでライブ限定盤アルバムでしか聞けなかった曲を今回配信の形で初リリースした。作曲はAKB48（山本彩＆稲垣潤一）の「過ち」などで知られる櫻井純気氏との共同制作。

今福は今作について、「当時、幸せな門出を迎える二人に花を添えられるような、優しくて力強い楽曲にしたいと思いました。今までにない壮大なテーマで、シンプルな自分なりの言葉を紡ぎました。ユウちゃんが結婚式で歌って欲しい、と言ってくれた時の嬉しさと感動は今でも鮮明に覚えています。」とコメントを寄せている。

また「LIFE」のミュージックビデオは高橋ユウと卜部弘嵩に加え、今福がファンに向けてウェディングフォトの募集を実施し完成した。このミュージックビデオはiTunes Storeにて着々と順位を上げ、2月26日付の“J-POPトップミュージックビデオランキング”で2位、“総合トップミュージックビデオ”で4位を最高位で記録している。

【今福マサミチ コメント】

たくさんの方にこのミュージックビデオを観ていただいたことがわかって、またたくさんのお声を頂戴し本当に嬉しく思っています。今回の映像はウェディングがテーマではありますが、聴いてくださる皆様なりの解釈で、いつか2026年を思い出した時に、思い出の中のBGMになっていたら何より嬉しく思います。