奈良発スペシャルティコーヒー〈ロクメイコーヒー〉、渋谷スクランブルスクエアに新店舗オープン。都市のリズムを映す限定ブレンドも登場
奈良発のスペシャルティコーヒー専門店〈ロクメイコーヒー〉が、東京2店舗目となる「ロクメイコーヒー 渋谷スクランブルスクエア店」を2026年3月5日にオープンしました。場所は渋谷駅直結の商業施設「渋谷スクランブルスクエア」2階、渋谷ストリーム側の出入口のすぐ近く。全面ガラス張りの明るい店舗は、街を行き交う人の流れとゆるやかにつながるような空間です。
「ロクメイコーヒー 渋谷スクランブルスクエア店」外観 / Courtesy of ROKUMEI COFFEE
1974年に奈良で創業したロクメイコーヒーは、「幸せの輪を広げる」をミッションに掲げるスペシャルティコーヒー専門店。代表を務める焙煎士・井田浩司氏は、焙煎技術を競う国内大会「JCRC（ジャパン・コーヒー・ロースティング・チャンピオンシップ）」で優勝経験を持つロースターとして知られています。世界各地から厳選したコーヒー豆を自家焙煎し、日常に寄り添う一杯を提案してきました。
ロクメイコーヒー 奈良店 / Courtesy of ROKUMEI COFFEE
新店舗では、渋谷という街のエネルギーを表現した限定ブレンド「渋谷スクランブルスクエアブレンド」を提供。コロンビア、エチオピア、コスタリカの豆を浅煎りから中浅煎りでブレンドし、白桃やライチを思わせる軽やかな果実感とネクターのような甘み、クリーンな余韻が広がる味わいです。街の景色が移ろうように、ブレンド内容も季節ごとにアップデートされるシーズナル仕様となっています。
オリジナルブレンド「渋谷スクランブルスクエアブレンド」/ Courtesy of ROKUMEI COFFEE
フードメニューには、奈良のベーカリーカフェ「ロクメイベイクス」から直送される焼き菓子をラインアップ。ほうじ茶クリームに味噌を忍ばせ、黒豆の甘みを引き立てた「黒豆とほうじ茶パウンドケーキ」など、和の素材を生かしたスイーツがコーヒーとともに楽しめます。
「黒豆とほうじ茶パウンドケーキ」/ Courtesy of ROKUMEI COFFEE
店内にはドリップバッグやカフェベースなどの物販コーナーも充実。自宅用のコーヒーはもちろん、プチギフトとして選びやすいアイテムも揃い、日常のさまざまなシーンに寄り添うラインアップです。
photo by ©FASHION HEADLINE
スクランブル交差点からほど近い場所で、都市のスピードと一杯のコーヒーが交差する瞬間。人の流れが絶えない渋谷の街に、ふと足を止め、ささやかなコーヒーの時間という“余白”を見つけられる場所が加わりました。
photo by ©FASHION HEADLINE
INFORMATION
ロクメイコーヒー 渋谷スクランブルスクエア店
住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12
場所：渋谷スクランブルスクエア 2F
オープン日：2026年3月5日
営業時間：
平日 8:00〜21:00
土日祝 9:00〜21:00
席数：6席
