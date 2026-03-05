山形市議会３月定例会の一般質問がきょう行われ、２０４０年度までに整備を目指す山形市中心部の旧大沼山形本店周辺の再開発について、議員から美術館の設置を求める声があがりました。

【写真を見る】旧大沼山形本店周辺の再開発 議員から美術館の設置を求める声（山形市）

山形市は、現在、旧大沼を含めた中心市街地の再開発計画を進めています。

市が示している「素案」によると、２０２８年度をめどに基本設計をまとめ、２０３１年度から旧大沼やアズ七日町など６つのビルを順次解体。その後、２０４０年度をめどに大きく３つのエリアに分けて新たな施設を建て整備を完了させたいとしています。

こうした中、きょう開かれた山形市議会では、解体される予定のアズ七日町に入っている「山形県芸文美術館」の今後について要望が出されました。

■新たな美術館の設置求める

山形市議会 安久津優 議員「仮に山形県芸文美術館が中心市街地から移設されることになれば、市民が日常的に芸術作品を発表し鑑賞する機会が減少してしまう恐れがあります」

「山形県芸文美術館」は県の芸術文化協会が運営し、展示スペースが広く料金が安いことから多くの市民や団体が利用しています。

山形市議会 安久津優 議員「旧大沼跡地の再整備にあたり中心市街地の文化拠点として山形市美術館設置を検討してはいかがでしょうか」

議員からは、今後も中心市街地に文化拠点は必要だとして、再開発時に新たな美術館の設置を求めました。

■佐藤市長は

これについて佐藤市長は、今後建設予定の新市民会館にギャラリーなどを整備する予定だとした上で次のように述べました。

佐藤孝弘 山形市長「議員ご提案の中心市街地の文化拠点としての山形市美術館の設置については、芸術作品の展示に関する将来的な利用見込みや山形美術館とのバランス等を勘案し、調査研究してまいります」

また、旧大沼周辺の再開発については具体的なところはまだ決まっていないとして、今後、市民ニーズなどを調査し検討を進めるとしています。