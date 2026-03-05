石川県珠洲市で初めてとなる「復興公営住宅」の工事が5日始まり、市や関係者らが起工式を執り行いました。

地震と豪雨で甚大な被害を受けた珠洲市馬緤町では、市内初めての復興公営住宅10戸が着工されることになり、建設現場で起工式が執り行われました。

市の職員や建設に携わる関係者、地元住民らおよそ50人が集まり、工事の安全と早期完成を祈りました。

泉谷満寿裕市長「珠洲市として初めてとなる復興公営住宅の起工式、馬緤町の皆さまも待ちに待ったと思います。ようやくこの日を迎える事が出来ました」「本日の起工式、珠洲市の復興への第一歩となります」

復興公営住宅は2027年3月までに馬緤町の2か所に建設され、木造平屋建の1LDKが2棟、2LDKと3LDKがそれぞれ4棟の合わせて10戸が整備されます。

吉國國彦 馬緤町区長「来年3月という事で、遠いと言えば遠いんでしょうけど、この2年2か月あっという間でした。来年3月もあっという間に、建築、譲渡、そして入居の日を迎えられるんじゃないかなと。来年3月に桜の咲く頃に、新たなる災害公営住宅が完成する事を待ちわびております」

住民「力強いですよ。嬉しいなと思いますよ。皆さん帰って来られるからいまみんな、みなしとか何とか皆さんやっぱり地元が良いって聞くし、帰ってくるよって聞くと嬉しいなと思います」

珠洲市では4年後までにおよそ700戸の復興公営住宅の整備が計画されていて2026年夏頃には市中心部の飯田町でも着工を目指します。