ガールズバンド「ＰＡＲＡＤＯＸＸ」のドラム・ＳＨＯＮＯが５日、インスタグラムでＪ１名古屋ＦＷ山岸祐也との結婚を発表した。ＳＨＯＮＯは２０２２年サッカーＷ杯カタール大会で国際映像にサポーター姿が映し出され、ＳＮＳで「まじワールドクラス美女」などと話題となり、Ｊ２磐田のサポーターとしても知られるが「これからは同じくらい山岸祐也をサポートしていきたいとおもいます」とつづっている。

山岸も自身のインスタグラムで結婚を公表。「これからは一家の大黒柱として、サッカーも私生活もチャレンジ精神を忘れず、まだまだ成長できるよう頑張ります！」などと報告している。

以下、ＳＨＯＮＯ投稿文（抜粋）。

突然ですが先月、名古屋グランパス山岸祐也さんと結婚致しました

家族や友達と過ごすのがだーーーいすきなんですが、同じくらい祐也くんと過ごすのが楽しくて大好きです

もっと楽しい生活をこの先ずっと祐也くんとレオとキアラの4人で送っていけるのがとっても楽しみです

私は根っからのジュビロ磐田サポーターですが、これからは同じくらい山岸祐也をサポートしていきたいとおもいます

名古屋グランパスも応援に行きます

同じカテゴリーでジュビロと試合する時は、、、、家庭内ダービーですね 負けません。笑

おじいちゃん、おばあちゃんになっても笑って生きてこ〜

お祝いしてくれた友達もみんなありがとう