プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが、5日放送のTOKYO MXのドキュメンタリー番組「TOKYO 1weekストーリー」（木曜後5・59）に出演し、芸能活動休止期間について明かした。

ユーチューバーやタレントとして人気を博したフワちゃんだったが、一昨年8月にお笑いタレントやす子への不適切なSNS投稿を理由に活動を自粛。昨年12月にプロレスラーとして再起した。

休止中の日々について語った。「一番最初の1カ月は本当にバタバタしてて。とにかく各地に謝罪に回って、ご本人にも謝罪に行って」。さらに「その後は時間ができたから、世界に留学しに行ったりとか」とも明かした。

世界を渡り歩き、自分を見詰め直し、自分が今後、どうしていきたいかを探し歩いた。「自分は何が好きなのか？何がしたいのかな？どういうふうにやっていこうかな？という、ちょっと前向きに考える時間だった」。セルビア、ポルトガル、英国、米国と、欧米各地を回った。米国では、プロレスの道場に入門したという。

「ロスのプロレス道場に入門して、練習してきた。男女混合だったから、本当に毎日、大男に殴られて、蹴られて、投げられて。毎日あざだらけになりながら練習したけど、不思議と見て刺激をもらって」

そんな日々の中、気づいたのがプロレスへの思いだった。「自分の体で覚えてってやっていたら、プロレスがやっぱり私、好きだなって。楽しいし、これをやりたいなって覚悟だったり、私プロレスできるぞっていう」。その時点で、覚悟が決まった。「生活にプロレスが染みたところで、帰国してスターダムに話をしに行った」と明かした。