外務省は５日、ホームページで「中東地域の情勢悪化を受けた危険レベルの引上げ及び邦人の出国支援の実施について」とし、現在、クウェート、サウジアラビア（東部）、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、オマーンにおいてイランによる民間施設や外交施設等への攻撃が発生し、情勢が悪化していることを踏まえ、これらの国の危険情報をレベル２（不要不急の渡航中止）からレベル３（渡航中止勧告）に引き上げたと発表した。

現地の国際空港の閉鎖により出国が困難な状況となっていることから、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に滞在する邦人は、希望すれば空港が稼働しているサウジアラビアのリヤド、オマーンのマスカットへ陸路で輸送し、日本政府としてチャーター機を手配し、空路で東京まで退避させる。この出国支援の円滑な実施のために、外務省は現地に海外緊急展開チーム（ＥＲＴ）を派遣し、邦人保護に万全を期すとしている。

現在、２８日にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で競馬のドバイＷＣデー諸競走が実施予定だが、マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）、ジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野）、ウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木）、ウインカーネリアン（牡９歳、美浦・鹿戸）の陣営が遠征中止を発表。既にサウジＣ連覇を果たしたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）など現地入りして調整している馬もおり、各陣営が慎重な姿勢で動向を注視している。

サッカーでは、中東で開催予定だったＡＣＬＥのラウンド１６の第１戦（２〜４日）、第２戦（９〜１１日）が中止になるなど、スポーツ界も対応に追われている。