石川県知事選挙の投開票まであと3日です。3人が立候補した県のトップの座をかける熾烈な戦いを追いました。



梅が咲き誇る早春。



前回、激しく戦った2人が再び火花を散らしている。



新人・山野 之義 候補：

「石川県出身の知事。改めて、改めてそれを実現しなければならない」



現職・馳 浩 候補：

「まとめる力も必要です。決定する力も必要です。実行する力が一番必要なんですよ、皆さん」



そこに割って入るのが…





新人・黒梅 明 候補：「県民の暮らし第一の県政が、今、切実に求められているのではないでしょうか」喜びの春をつかみ取るのは、どの陣営か。前回に続き、2度目の挑戦となる前金沢市長・山野之義候補。選挙戦の序盤で被災地・奥能登へ向かった。

新人・山野 之義 候補：

「奥能登知事室というものを作っていきたい」「できるだけ皆さんのところに足を運んで、皆さんに寄り添いながら意見を聞きながら、政策をまとめていく」



保守三つどもえの前回選では、奥能登で知名度を欠き、苦戦した山野候補。



民間時代に何度も被災地に足を運んだことや、能登とのゆかりをアピールし、支持を訴える。



「初めてお会いします」「はい。すみません、お足元の悪い寒い中」



山野陣営・喜多 浩一 選対本部長：

「前回は本当に、まだまだ知名度がなくて、ソフトバンク時代に200回以上、能登に来させていただいて、能登の方と触れ合うことができたというのは、やっぱり大きかったと思いますので」



能登半島地震と豪雨の後、初めてとなる石川県知事選挙。



被災地の復旧・復興が大きな争点となる。



現職の馳浩候補。復興と挑戦をテーマに掲げ、災害公営住宅の家賃無償化や、自身と国とのパイプを生かした復旧復興のスピードアップなどを訴える。



「まだまだやりますから」「風邪ひかんように」

現職・馳 浩 候補：

「必ず皆さんが安心して生活を継続できるような対応をいたします。そのために必要な金額がどのくらいになるかということは、もう試算をしております」



自民が分裂した前回の選挙。馳候補は、能登地区では支持する議員や首長が少なく、苦戦を強いられた。



そのしこりが懸念されるが…



馳陣営・下沢 佳充 選対幹事長：

「陣営としては一枚岩で。前回、馳浩さんを応援していない人がいたのも事実だが、そこはしっかりと今から支援体制に、より入っていただけると思う。心配していない」



今回は、首長や県議らがピッタリ張り付き、結束をアピールする。



その熾烈な戦いに割って入るのが、黒梅明候補。



黒梅候補は、被災地支援のボランティア団体で事務局長を務めた経験などから、復興・復旧の遅れを厳しく批判している。

新人・黒梅 明 候補：

「国は高齢化、過疎化、人口減少、地域に無駄な金は使えないとし、自己努力を押し付け、復興は進んでいない」「国に物申すべきではないか。なのに今の県政は何もいいません」



県民との対話を重視し、現場主義の馳候補。



この日の金沢の遊説は、1時間で6か所を回る分刻みのスケジュールだ。



大票田・金沢では前回、山野候補に約2万8000票引き離されただけに多くの時間を割き、訴えを広げている。



現職・馳 浩 候補：

「課題を見つけて解決をしていく。そういう調整型のスタイルとともに、どうあるべきか。新幹線が来て、金沢と加賀ばかりが良くなってはいけないし、能登も助けていかなければいけない。バランスよくやってまいります」



強みは強固な組織力と、26年間の国会議員時代に築いた人脈。



高市首相も応援にかけつけ、距離の近さをアピールした。



高市 早苗 首相：

「どこの役所でも頼める、どの国会議員でもこき使える、こういう知事を失ってはいけない。 こんな大変な時に内閣総理大臣をしている自民党総裁を呼びつける、こういう知事を失ってはいけない」



一方、山野候補は金沢市長を11年間務め、市内での知名度が強み。



選挙期間の半分以上を金沢に充て、4年間のブランクを埋めるべく市内をくまなく走り回る。



「応援してます」

「ありがとうございます」



新人・山野 之義 候補：

「これまでの石川県政でいいのか、それとも県民に寄り添った、県民の声をできるだけ聞きながら生活政策を進めていく、そんな県政にしていくのか、そのことが問われるのが今回の選挙」



まっすぐ県民目線を掲げ、草の根運動で戦う山野候補。



組織力がないだけに、無党派層の取り込みが勝敗のカギを握るとし、SNSでの発信にも力を入れる。



支援する国民の県組織と参政の国会議員も…



国民・小竹 凱 衆院議員：

「本人がまずは先頭に立って、挑戦する背中を見せる。私は心を打たれました」



参政・川 裕一郎 衆院議員：

「自分のお金すらちゃんと管理できない方が、皆さんの税金を管理できるわけではないんですよ。」



戦いは、まさに横一線。



山野：「馳知事」

馳 ：「はい」

山野：「お互い頑張りましょう」

「ご健闘をお祈り申し上げます。共に頑張って参りましょう」



山野陣営・喜多 浩一 選対本部長：

「新しい知事のもとでやっていかなければ変わりません」

馳陣営・下沢 佳充 選対幹事長：

「今、知事を変えたり、市長を変えたりすること、何一つ、いいことはございません」



現職・馳 浩 候補：

「この選挙 ぜひとも勝たせてください。」



新人・山野 之義 候補：

「どうぞ皆さんのお力をお貸しいただきたい」



いよいよ最終盤を迎える戦い。石川の未来を誰に委ねるのか。投開票まであと3日です。

