25周年パレード「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜」がスタート！

パーク開業25周年を盛り上げる「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」が2027年1月11日まで開催中。USJの大人気パレード「NO LIMIT! パレード」の、パーク開業25周年を記念した特別バージョンです。

ミニオンやセサミストリートの仲間たち、スヌーピー、ハローキティなどの人気キャラクターたちが、限定衣装をまとい大集合！新パレードソング「The Power of U」の力強いサウンドに合わせて、25周年をお祝いします。

総勢25匹のピカチュウとともに「ポケモンずかん No.0025」のピカチュウもパレードに参加！

バッグに入っているピカチュウや風船で浮いているピカチュウなど、どこを見てもピカチュウだらけ♪周年ならではのスケール感に圧倒されます。

キャラクターたちを間近で見られる！

パレードの途中で繰り広げられる"超Discover U“タイムでは、子どもから大人まで、エンターテイナーと一緒にダンスに参加することができます。会場全体が一つとなって、ゲストの興奮はMAXに！

「パレードフラッグ」1000円

「パレードフラッグ」をご紹介。スペースファンタジー・ステーション、ロデオドライブ・スーベニアなどで購入できます。思いっきり振って、パレードをさらに盛り上げよう！

「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」を特別なロケーションで楽しめる有料鑑賞エリアもあります。ウッディー・ウッドペッカー＆ウィニー・ウッドペッカーが近くで会場を盛り上げてくれるほか、三方向からフロートに囲まれた迫力ある空間で、パレードの熱狂を存分に味わえます。

特別鑑賞エリア入場券

鑑賞エリア：グラマシーパーク

販売価格：共通［大人／子供／シニア］2100円

販売期間：〜2027年1月11日

販売場所：公式WEBサイト

Vaundyが描き下ろした新曲『Destiny Journeys』に合わせ、ゲストとクルーが一体となって踊る「Discover U!!!タイム」も見逃せません。ハリウッド・エリアに『Destiny Journeys』が流れ始めたら、熱狂タイム開始の合図！ダンス動画は、USJの公式SNSなどに掲載されているので、チェックしてみましょう。

後ろ向きの絶叫コースター「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜」でも『Destiny Journeys』の曲を楽しむことができます。ほかにも歴代の周年ソングが搭載されたスペシャルバージョンとなっています。

「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」の開催に合わせ、マリオやピカチュウと一緒に盛り上げれるオリジナルグッズが発売されています。ゲスト自身が、お祭りの一員として参加できる特別なグッズばかりです。

「ぬいぐるみキーチェーン」3800円

コスチュームとおそろいのシルクハットにすっぽり収まる様子がかわいらしいアイテムです。バッグなどに取り付けて、パークを歩きましょう！

「バケットハット」4700円

25周年らしいカラフルな配色に、スヌーピーのぬいぐるみがワンポイント。大人も使いやすいデザインが魅力です。

「Tシャツ」4500円

パレードバージョンのマリオが印象的な一枚。背面アートとパーク25周年のタグがポイントです。Tシャツで気分を盛り上げて、パレードを思いきり楽しむのもおすすめです。

「ぬいぐるみ」5900円

25周年限定コスチュームに身を包んだボブのぬいぐるみ。ポケットから飛び出すリボンテープがかわいい！オリジナルロゴのネームも付いています。

「ペアマスコットキーチェーン」3400円

25周年の衣装をまとったエルモとクッキーモンスターがセットになった、マスコットキーチェーン。友だちや家族と分け合って、一緒にバッグにつけるのも◎

25周年を記念したアニバーサリー感満載のスペシャルフードにも注目です！手軽にお腹を満たせる食べ歩きフードでは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボした、見た目がかわいい&ユニークなメニューが食べられます。

「サーティワン・チュリトス〜ポッピングシャワー〜」800円

サーティワンの大人気アイスクリームを再現したサクサクのチュリトスです。ラブポーション味もありますよ。ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴンで販売中。

「マヨマヨツナマヨコーンまん」850円

赤いキャップが印象的な見た目もそのまま再現！コーンとマヨがたっぷり詰まった、インパクト満点の絶品まんを召し上がれ♪ユニバーサル・マーケット内トローリー・トリートで購入できます。

「キャラメルポップコーン⁉︎チュリトス」800円

フードカートの定番メニュー同士がコラボしたメニューもあります。ポップコーンとチュリトスの最強タッグは相性抜群。スペース・ファンタジー・ザ・ライド前フードカートなどで購入可能です。

フードエリアには25周年の装飾が多数あります。フードを並べて、映え写真を撮ってみてくださいね！

「ミートボール・ピッツァ25周年コースターセット」2300円（左）と

25周年アニバーサリー・ドリンクカップ（右）1800円

そのほか、「メルズ・ドライブイン」、「ルイズN.Y.ピザパーラー」では、『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といった開業当初のアトラクションなどがデザインされたコースター（※セットメニュー1つにつき、ランダムでコースター1枚配布）がセットになった25周年記念メニューが販売されています。

またウッディー&ウィニーがドリンクカップになったスペシャルなアイテムも登場しているので、要チェック！ドローについたグローブマークのキャップもポイントです。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウン博士

パークにまつわる名作ハリウッド映画に登場した名車が一堂に会する、スペシャルイベントが開催されています。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のタイムマシン、『バックドラフト』の消防車、『ブルース・ブラザーズ』のパトカー、『アメリカン・グラフィティ』の1932年型クラシックカーと貴重な名車が集結！

『ブルース・ブラザーズ』の「ジェイク＆エルウッド兄弟」

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウン博士、『ブルース・ブラザーズ』のジェイク＆エルウッド兄弟によるスペシャルグリーティングも期間中、毎日開催しています。タイムマシンとドク・ブラウン博士は約10年ぶり、ジェイク＆エルウッド兄弟は約17年ぶりの再登場です。

ご紹介したプログラムのほかにも、マイメロディとクロミが楽器に挑戦する「クロミ・ライブ〜Discover Me Discover U!!!〜」や実力派シンガーたちによるロックステージ「パワー・オブ・ロック〜ユー・ロック！〜」など、新パレードソング「The Power of U」を使用したプログラムが開催中。全体が25周年一色でお祭り気分♪ぜひ足を運んでみてくださいね！

