「語彙なくす」Stray Kids・リノ、思わず見入る美貌…初の日本単独表紙で見せた“宝石級”の輝き

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、リノが日本のファッション誌撮影の裏側を公開した。

3月5日、リノは自身のインスタグラムを更新。

【写真】リノ、ハイトーンの髪に儚げな表情

キャプションには、ファッション誌『NYLON JAPAN』とハイジュエリーブランド「Boucheron（ブシュロン）」のアカウントをタグ付けするなど、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、リノが『NYLON JAPAN』4月号の単独表紙を飾ったときの撮影の様子を捉えたものである。彼は、初めて日本の雑誌でソロカバーを飾った。

（写真＝リノInstagram）

写真のなかのリノは、グレージュのシャツや、黒色の革ジャケット、そして白色ニットのノースリーブを着用し、さまざまな魅力を披露した。美しいルックスが、ジュエリーの輝きを際立たせており、思わず見入ってしまう。

投稿を目にしたファンからは、「美しい以外の語彙なくなってまう」「どれもこれも素敵すぎて」「息止まった」といった反応が寄せられていた。

なお、リノが所属するStray Kidsは、来る3月28〜29日、4月4〜5日に韓国・仁川（インチョン）インスパイアアリーナで公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING “STAY in Our Little House”」を開催する予定だ。

◇リノ プロフィール

1998年10月25日生まれ。本名イ・ミンホ。2017年にJYPエンターテインメントの練習生となり、入社1カ月という短期間でサバイバル番組『Stray Kids』に出演。実力不足という理由から脱落するも、たゆまぬ努力の末に復活を遂げてメンバー入りを果たした。Stray Kidsのメンバーとして2018年3月25日にデビュー。JYPエンターテインメントに所属する以前はダンサーとして活動しており、BTSのバックダンサーを務めたことも。愛猫家なことから団体への寄付をはじめとする保護猫活動に積極的で、自身も猫と暮らしている。