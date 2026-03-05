２２年サッカーＷ杯の美しきサポーターとして話題となったタレントでドラマーのＳＨＯＮＯが５日、自身のインスタグラムを更新。Ｊ１名古屋のＦＷ山岸祐也と結婚したことを発表した。

薔薇を間にした２ショット写真や美しい砂浜でプロポーズを受ける様子などを投稿。「突然ですが先月、名古屋グランパス山岸祐也さんと結婚致しました 家族や友達と過ごすのがだーーーいすきなんですが、同じくらい祐也くんと過ごすのが楽しくて大好きです もっと楽しい生活をこの先ずっと祐也くんとレオ、キアラの４人で送っていけるのがとっても楽しみです 私は根っからのジュビロ磐田サポーターですが、これからは同じくらい山岸祐也をサポートしていきたいとおもいます。名古屋グランパスも応援に行きます 同じカテゴリーでジュビロと試合する時は、、、、家庭内ダービーですね 負けません笑 おじいちゃん、おばあちゃんになっても笑って生きてこ〜」と喜びを綴った。

ＳＨＯＮＯは２２年カタールＷ杯で現地映像に映り込み、美人過ぎるサポーターとして話題に。ガールズバンドＰＡＲＡＤＯＸＸのドラマーとしても活躍している。