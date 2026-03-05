ダヴ新登場♡チェリー＆アプリコット香る“ふわとろ”ボディケアで贅沢バスタイム

生クリームのような“ふわとろ”テクスチャーで人気のダヴのボディケアシリーズに、春らしい新しい香りが仲間入り。甘く華やかなチェリーとアプリコットの香りが楽しめる「チェリー＆アプリコットミルク」が、2026年3月16日（月）より全国で順次発売されます。濃密泡のボディウォッシュと、やさしく角質ケアできるスクラブを組み合わせた“ふわとろ2ステップご褒美ケア”で、毎日のバスタイムをちょっと特別な時間にしてみませんか♡

甘く華やかな新しい香りが新登場



ダヴの人気シリーズ「ふわとろボディウォッシュ」と「ふわとろクリーミースクラブ チューブ」から、新しい香り「チェリー＆アプリコットミルク」が登場。

チェリーとアプリコットの甘さがはじける華やかな香りで、バスタイムをより心地よい時間へと導いてくれます。

SNSでも話題の“ふわとろ”シリーズは、まるで生クリームのような濃密テクスチャーが魅力。

肌をやさしく包み込みながら洗い上げる使い心地で、毎日のボディケアを楽しみにしてくれるアイテムとして人気を集めています。

ふわとろ2ステップご褒美ケア



「ダヴ ふわとろボディウォッシュ」と「ダヴ ふわとろクリーミースクラブ」を合わせて使う“ふわとろ2ステップご褒美ケア”は、うるおいと角質ケアを同時に叶える新習慣です。

まず「ダヴ ふわとろボディウォッシュ」で肌をやさしく洗いながらうるおいを与え、その後「ダヴ ふわとろクリーミースクラブ」で古い角質をやさしくオフ。

肌をやわらかく整えてからスクラブを使うことで、不要な角質だけをなめらかに取り除くことができます。

さらに、ボディウォッシュにスクラブを混ぜた※6泡で全身を洗う時短ケアもおすすめ。華やかな香りに包まれながら、贅沢なケアタイムを楽しめます。

新作ボディケアアイテム



「ダヴ ふわとろボディウォッシュ チェリー&アプリコットミルク」は、ポンプ450gとつめかえ340gの2タイプで展開。

人気のナイアシンアミド※1とジグリセリンを配合したふわふわクリーム※2入りで、濃密な泡が肌をやさしく包み込みながら洗うたびにうるおいを与え、透明感のある肌へ導きます。

チェリーとアプリコットの甘く華やかな香り(香料配合)も魅力です。

「ダヴ ふわとろクリーミースクラブ チェリー&アプリコットミルク チューブ」は内容量50g。

生クリームのような“ふわとろ”テクスチャーで、細かなスクラブ成分※3が古い角質をやさしくオフ。

ナイアシンアミドと保湿クリーム※4を配合し、うるおいが肌の深層※5まで浸透します。便利で衛生的なチューブタイプなので、旅行や持ち運びにもぴったりです。

さらに、「ダヴ ふわとろクリーミースクラブ ミッドナイトラベンダー」も全国展開が開始。内容量298g。

深い夜に広がるミッドナイトラベンダーの香り(香料配合)で、リラックス感のあるバスタイムを楽しめます。使い心地はやわらか★☆☆しっかりです。

※1 保湿成分

※2 ヒドロキシステアリン酸、コカミドプロピルベタイン、ジグリセリン、グリセリン水溶液：保湿成分

※3 含水シリカ：洗浄成分

※4 ステアリン酸、セテアリルアルコール、コカミドプロピルベタイン、グリセリン水溶液：保湿成分

※5 角質層内

ご褒美バスタイムを楽しもう



毎日のバスタイムをちょっと特別な時間にしてくれる、ダヴの“ふわとろ”ボディケアシリーズ。

甘く華やかなチェリー＆アプリコットの香りや、心地よいラベンダーの香りに包まれながら、やさしく角質ケアとうるおいケアを叶えられるのが魅力です。

自分へのご褒美として、ふわとろの贅沢ケアを取り入れてみてはいかがでしょうか♡洗うたびにうるおいに満ちた透明肌を目指せます♪