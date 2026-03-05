ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢Æ£ËÜ²ÂÂ§¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡¡1ÂÇº¹2°Ì¤Ë´äºê°¡µ×Îµ¤é5¿Í
¡¡ISPS¥Ï¥ó¥À¡¦ÆüËÜ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ì¡¼¥·¥¢Áª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê5Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥É¥°¥ì¥ó¥¸GC¡á7221¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¿·µ¬¤Î³«ËëÀï¤ÏÆ£ËÜ²ÂÂ§¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£1ÂÇº¹2°Ì¤Ï´äºê°¡µ×Îµ¡¢ÆéÃ«ÂÀ°ì¤é5¿Í¡£
¡¡68¤Î7°Ì¤ÏÊÒ²¬¾°Ç·¡¢¾®ÀÆÊ¿Í¥ÏÂ¤é8¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£ÀæÀîÂÙ²Ì¤Ï15°Ì¡¢¥Ä¥¢¡¼¿·¿Í¤ÎÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤Ï65°Ì¡£À¸¸»»ûÎ¶·û¤Ï133°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û1²¯2364Ëü8Àé±ß¡¢Í¥¾¡2342Ëü8042±ß¡¢½Ð¾ì156Áª¼ê¡á¥¢¥Þ2¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹19.8ÅÙ¡¢ÆîÀ¾¤ÎÉ÷7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë