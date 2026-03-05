『ウィキッド』×「Maison de FLEUR」がコラボ！ 二人の魔女の魅力を表現したトートなど4型登場へ
「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、4月13日（月）から、映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボしたコレクションを、全国の店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」で発売。ラフォーレ原宿では、3月20日（金）より先行販売する。
【写真】グリンダをイメージしたバッグもすてき！ コレクション一覧
■モチーフやカラーリングで表現
今回登場するのは、3月6日（金）に公開を迎える映画『ウィキッド 永遠の約束』を記念したアイテム全4型。
ラインナップには、“二人の魔女”グリンダとエルファバの対照的な魅力を「Maison de FLEUR」ならではの繊細なデザインで表現したトートバッグとポーチがそろう。
グリンダをイメージしたアイテムは、劇中でまとうピンクのドレスから着想を得て、マットな質感のサテン生地にシルエットやティアラ、蝶のモチーフを箔プリントを施したデザイン。“Glinda”のロゴにはラインストーンをあしらい、華やかさの中にも上品さが引き立つ仕様だ。
一方、エルファバを表現したアイテムには、重厚感のあるジャカード素材を採用。ポーチにはアンティークゴールドのプリントでグリンダと対になるシルエットを配し、トートバッグにはほうきや帽子、羽といった象徴的なモチーフを刺しゅうしているほか、いずれも内側にエルファバを象徴するグリーンのサテン生地を使用し、シックな外観とのコントラストを演出している。
