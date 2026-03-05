「本当にたまらん」スタンドのチアが注目を集めた

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、チャイニーズ・タイペイ-オーストラリア戦で開幕した。平日12時プレーボール開始とは思えぬ4万人を超えるファンが東京ドームに詰めかけた。日本では見慣れない、“特別ステージ”に現れた美女軍団が注目を集めた。

三塁側内野席に設けられたチャイニーズ・タイペイ名物のチアリーダーの応援台。白いショートパンツ姿のチアが応援曲に合わせて両手を激しく動かし、チームを鼓舞した。スタンドに詰めかけた大応援団と共に、グラウンドで躍動する代表選手へ熱い声援を届けた。

チャイニーズ・タイペイを応援するチアガール「CT AMAZE」のメンバーは12人。CPBL全6球団から2人ずつ選出され、そこにはインスタグラムのフォロワー182万人を誇る林襄（味全）、“伝説のチア”チュンチュン（中信兄弟）、TOEIC960点、才色兼備の一粒（台鋼）らが来日している。

試合には敗れたものの、球場を包み込んだ愛らしい応援に日本のファンも虜になった。「すんげえ可愛い」「もっとチア映してくれ」「あーーーーかわいすぎる台湾チア」「本当にたまらん」「相変わらず可愛い」と反響が殺到している。（Full-Count編集部）