サンリオ、1983年誕生「いちごのお家」がお台場に帰ってきた！ 歴代の「いちご新聞」が並ぶ空間に感動＜取材レポ＞
サンリオが1983年から2011年まで東京・田園調布に構えていた店舗「いちごのお家」をオマージュした展示施設が、3月6日（金）から期間限定で、東京・お台場に帰ってきます！ 今回クランクイン！トレンドは、オープンに先駆けて行われたメディア内覧会に参加。一足先に見どころをチェックしてきました。
【写真】懐かしい！ 「いちご新聞」の歴代表紙＆紙面の展示
■ボタンノーズに会える！
当時の「いちごのお家」は、1階にグッズショップ、2階にレストランとパーラー、3階にイベントスペースを常設した複合施設で、サンリオの世界観に触れられる場所として、ファンから愛されてきました。
今回お台場に登場した「いちごのお家」は、サンリオの発刊する「月刊いちご新聞」が昨年50周年を迎えたことをきっかけに企画がスタート。歴代の「いちご新聞」の表紙を展示する空間演出などを通して、創業以来の企業理念である「みんななかよく」を発信する場として、再構成されています。
ちなみに「いちごのお家」は、サンリオキャラクターのボタンノーズが住む家をモチーフとして建てられた店舗。プレートには、しっかりとボタンノーズの姿もありました！
■歴代の「いちご新聞」が勢ぞろい
いちご型の窓がかわいらしい扉を通って中に入ると、中にはサンリオキャラクターたちのイラストがずらり！ ここには、「いちご新聞」の創刊から現在に至るまでの歴代表紙や紙面、ふろくの一部が展示されているとのこと。時代ごとの思い出を振り返りながら「いちご新聞」の歩みをたどることができる展示として構成されています。
また、一角には「いちご新聞のお部屋」の文字も。中をのぞいてみると、連載「いちごの王さまからのメッセージ」に登場する“いちごの王さま”とエンジェルたちのお部屋を再現した空間が広がっていました。
■限定メニューも楽しめる
それから、中にはサンリオが大切にしてきた「みんななかよく」の世界観を映像で表現したコンテンツや、3月6日（金）〜4月5日（日）の期間限定で行われるスタンプラリーのオブジェも。期間中は、ダイバーシティ東京 プラザ5階にフォトスポットが設置されるなど、合わせて楽しめるコンテンツも盛りだくさんです。
さらに、ダイバーシティ東京 プラザの「HELLO KITTYのこんがりやき」にて「いちごのお家」スペシャルバージョンのソフトクリームも販売。どこか懐かしさを感じる「いちごのお家」。見た目もかわいいスイーツと一緒に、チェックしてみては？（取材・文：於ありさ）
（C）2026 SANRIO CO．，LTD．著作 株式会社サンリオ
