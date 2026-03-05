「安全を最優先に検討した結果」U-17Jリーグ選抜のドイツ遠征が急きょ中止。世界情勢の影響で渡航困難に
Jリーグは３月５日、U-17Jリーグ選抜のドイツ遠征中止を発表。この遠征は、７日からの実施が予定されていた。
中止の理由についてJリーグは、昨今の世界情勢の影響を受け、搭乗予定便の運航見通しが立っていないことなどを挙げている。そのうえで、「選手、スタッフの安全を最優先に検討した結果」の決定であると説明した。
本来の計画では、U-17Ｊリーグ選抜はJリーグ海外指導者招聘プロジェクトの一環として、ドイツに10日間滞在する予定だった。
遠征の監督は、Jリーグのグローバルフットボールアドバイザーを務めるロジャー・シュミット氏が担当。期間中には、フランクフルトやデュッセルドルフの育成組織とのトレーニングマッチも組まれていた。
Ｊリーグは今回の発表に際し、「今後もJリーグは、日本サッカーの水準向上に向けて、様々な取り組みを行ってまいります」とコメントしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
