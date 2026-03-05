●あす6日(金)は 朝～昼前後で本降りの雨

●週末は天気回復も 空気ヒンヤリで上着等は活躍

●スギ花粉の飛散は最盛期続く 週末は再び大量飛散のおそれ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう5日(木)は、冬眠から目覚めた虫たちが春の陽気に誘われて動き始める頃、とされる、二十四節気の「啓蟄」。暦通りに、日ざしには春の雰囲気を感じる、穏やかな陽気となりましたが、その天気が一転、あす6日(金)は雨傘活躍の一日となります。

気象衛星による雲画像で見ると、県内の西、大陸方面から、大きくまとまった雲が迫ってきました。





この雲の中で、これから低気圧や前線が発生し、あす6日(金)は西日本付近を通過する見込みです。





その低気圧や前線の雨雲があす6日(金)、夜が明ける頃から県内に流れ込み始めてきそうです。その後、日中にかけて一時本降り。傘を差しても少し足元が濡れてしまうほどの降り方となる時間もありますが、長く続く雨ではなく、夕方頃には雨は止む、と見込んでいます。





また、3月に入ってからは、先月終わり頃よりも少々空気ヒンヤリの日が続いています。

この先、あす6日(金)の雨を降らせる低気圧が、また冷たい空気を引き込んでくることで、雨は少々冷たいものにもなりますし、週末は天気は回復するものの、晴れるわりには気温上昇は鈍く、引き続き厚手の上着やスプリングコートなどが活躍しそうです。





ただし、そんな空気ヒンヤリの中でも、スギ花粉の飛散は最盛期…あす6日(金)、雨が降っている間は小休止もありますが、週末は雨上がりの晴天ということで、再び大量飛散が心配です。



雨、そして気温変化、さらには花粉、と、いろいろ気を付けたいことがあります。日々しっかり適切な対策を心掛けていきましょう。





あす6日(金)は夜が明ける頃から雨が降り始め、昼頃にかけて一時本降りとなったり、雷を伴うこともあるでしょう。夕方頃になると次第に雨は止む見込みです。また、日中の気温で12度前後にとどまる所が多く、降る雨は冷たく感じられます。雨に濡れて風邪を引かないよう、十分ご注意ください。





雨の間はスギ花粉の飛散は小休止ですが、雨が止むと、すかさず飛びやすくなります。花粉対策も油断せず、続けていきましょう。





あさって7日(土)は次第に晴れ間が多くなり、日曜日も日ざし十分、と天気は穏やかな週末ですが、晴れるわりに気温の上がり方は鈍く、引き続き厚手の上着などが活躍します。

来週もしばらくは落ち着いた空模様で、昼間は春の暖かさを感じる日もありそうですが、朝晩は冬の名残を感じる強い冷え込みも度々やって来ます。寒暖差に対応しやすい服装選びを心掛けていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

