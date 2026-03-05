ビール樽で客を殴打、「コラ、クソガキ」「お前しばくで」と恫喝、コンビニ店員に「加熱直後の大盛ペペロンチーノ」を投げつけ… 自称「テポドン」の半グレグループリーダー格の男（39）に実刑判決 大阪地裁「規範意識の鈍麻や粗暴性が根深い」
半グレグループのリーダー格で、「テポドン」を自称する男に対し、傷害や恐喝、威力業務妨害などの罪で懲役４年６カ月の実刑判決が言い渡されました。判決を詳報します。
自らを「テポドン」と名乗り、半グレグループを率いていた、大阪市浪速区在住の自営業・吉満勇介被告（３９）。２月２４日に大阪地裁で言い渡された判決では、吉満被告に、傷害・恐喝未遂・恐喝・暴行・威力業務妨害の５つの罪が認められました。
▼加熱直後の大盛ペペロンチーノを…
（１）２０２４年１０月、大阪市中央区で自らが営む飲食店で、客の男性２人（いずれも４０代）に対し、金属製のビール樽で顔面などを殴るなどの暴行を加え、それぞれに全治約１週間のケガをさせた
（２）共犯者３人と共に、去年４月、男性（当時２４）に因縁をつけて、大阪市中央区の飲食店に呼び出し、顔面を拳で複数回殴ったり、投げ飛ばしたり、転倒したその男性を膝蹴りしたりして、顔や頭に全治約２週間のケガをさせたうえ、「殺すぞお前、コラ、クソガキ」「お前、俺が怒ったらお前コラ、お前半端ないぞコラ」などと言って、現金１００万円を脅し取ろうとした
（３）共犯者２人と共に、同月、別の男性（当時３１）に対し“金銭トラブルをめぐりウソを言った”と因縁をつけ、「どうすんねん、お前こら」「お前その顔しとったら、お前しばくで」などと言って、翌月にかけ現金３３０万円を脅し取った
（４）去年６月、大阪市浪速区のコンビニで従業員（当時２５）に対し、「なんか文句あるんか、こら」「表こい」「お前しばいたるわ」「お前、しばき回すぞ」などと言った上、加熱直後の「大盛ペペロンチーノ」１個を包装を開封したうえで投げつけ、従業員の右腕を引っ張るなどの暴行を加え、従業員や店長の業務に支障を生じさせた
▼「規範意識の鈍麻および粗暴性が根深い」
大阪地裁（堀河民与裁判官）は２月２４日の判決で、「（被害者である）客らが暴言を吐き続けた点は酌むとしても、激高の上、金属製ビール樽で殴るという態様は危険で悪質」「執拗に強い文言で脅迫し続け、暴行を加えるなどしていて、被告の関与の度合いは大きい」「規範意識の鈍麻および粗暴性が根深いものといえ、厳しい非難をまぬがれない」と指弾。
吉満被告に懲役４年６カ月の実刑を言い渡しました。