プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが、5日放送のTOKYO MXのドキュメンタリー番組「TOKYO 1weekストーリー」（木曜後5・59）に出演し、リングに立ったいきさつを明かした。

ユーチューバーやタレントとして人気を博したフワちゃんだったが、一昨年8月にお笑いタレントやす子への不適切なSNS投稿を理由に、活動を長期自粛。昨年12月にプロレスラーとして再起した。

再出発の場になぜプロレスのリングを選んだのか。「プロレスは元々、私の夢だった。3年前にテレビの企画でプロレスに挑戦して、2戦やったんだけど、凄い魅了されて」。心のどこかに、プロレスへの思いは持ち続けていたという。

「どうしても仕事がバタバタ忙しい中で、自分発信で実行に移すのが凄くカロリーがいることで、実現しなかったけど」。ところが、活動自粛中に、今後の自分について熟考できる時間があった。「そんな中でよく考えることができたから、前から夢だったプロレスに挑戦してみようかなと思って」と明かした。

自分でもリングに立つが、先輩のセコンドについてリングサイドで学ぶことは多い。「人が一生懸命、戦っている姿って、ぐっとくるものがあるし、わーっと盛り上がる感覚とかをみんなが知ってくれたらうれしいなって」。いつか自分も、人の心を動かすレスラーになることを誓っていた。